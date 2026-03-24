Gobierno se reúne por primera vez con el mundo sindical y acuerda mantener activos espacios de diálogo
El ministro Rau señaló que en los próximos días citará al Consejo Superior Laboral, que durante la actual gestión de Gobierno contará con su participación.
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Una primera reunión sostuvieron este martes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En el encuentro, que fue calificado por el secretario de Estado como “muy constructivo y franco”, Rau expuso ante los dirigentes sindicales los ejes de trabajo que desarrollará la cartera, focos de acción que tienen como prioridad la creación de empleo y la disminución de la informalidad laboral.
Desde la CUT expresaron sus preocupaciones y temas de especial interés, destacando la disponibilidad de seguir participando de las distintas instancias de diálogo social.
“Fuimos a manifestarle al ministro nuestra disposición al diálogo, porque el diálogo social le hace bien a Chile”, dijo el presidente de la CUT, José Manuel Diaz.
Un planteamiento que tomó Rau, quien -de acuerdo al comunicado de prensa de la cartera- manifestó una total disponibilidad a fomentar las distintas instancias de diálogo social e informó que en los próximos días citará al Consejo Superior Laboral, que durante la actual gestión de Gobierno contará con su activa participación.
“Creo que uno de los elementos centrales es que él (Rau) reconoce que la CUT es una institución importante para el Estado y, en este caso, para el Gobierno como interlocutor. Por tanto, él va a fortalecer todos los espacios, partiendo por el Consejo Superior Superior Laboral, en el cual le pedimos que participe como lo hizo en el Gobierno anterior la ministra Jara, el ministro Boccardo, y él dio la afirmación de que él iba a estar, así que creo que es importante como señal”, expresó.
“El ministro nos dio certeza de que va a convocar a la reunión del salario mínimo. Por tanto, ahí nosotros vamos a hacer nuestros planteamientos para ir mejorando el salario mínimo, y no solamente el guarismo”, dijo Diaz tras el encuentro.
Las preocupaciones
Y si bien desde la CUT uno de los puntos centrales del encuentro fue transmitir la intención de mantener los canales de comunicación con la cartera, Diaz comentó que como organización le transmitieron al ministro sus preocupaciones sobre la agenda laboral que buscan impulsar, en particular, sobre la decisión de retirar de tramitación el proyecto de negociación colectiva multinivel y la revisión a los dictámenes sobre 40 horas.
Pese a esto, Diaz le insistió al secretario de Estado la relevancia de avanzar de buena manera en tres temas que son claves para la multisindical: salario mínimo, convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la mesa de negociación del sector público.
“El ministro nos dio certeza de que va a convocar a la reunión del salario mínimo. Por tanto, ahí nosotros vamos a hacer nuestros planteamientos para ir mejorando el salario mínimo, y no solamente el guarismo, sino que también nosotros negociamos a través de ello subsidios a los combustibles, negociamos el bolsillo electrónico, el aumento en los subsidios por hijo. Entonces, es una batería de proyectos, y lo importante es que el ministro dijo que nos va a convocar. Por tanto, creo que el objetivo de la reunión se cumplió”, afirmó Diaz.
Consultado por el alza de los combustibles, el dirigente planteó que se trata de un incremento que “va directo a los bolsillos de los trabajadores y eso es una pérdida de valor adquisitivo para nosotros”.
Comercio llegó a la CUT para aclarar polémica por feriados
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), José Pakomio, se trasladó hasta las dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para sostener una reunión con su comité ejecutivo y abordar la polémica en torno a los feriados irrenunciables que se generó la semana pasada.
En la cita, Pakomio aclaró que la revisión de los feriados irrenunciables nunca ha sido parte de la agenda del gremio. Además, reiteró la permanente disposición de la CNC a participar en instancias de diálogo tripartito, escuchar las distintas visiones y avanzar en soluciones compartidas, especialmente en un contexto donde los desafíos laborales y económicos exigen miradas amplias, cooperación y sentido de responsabilidad país.
Además de la polémica, ambas organizaciones coincidieron en la importancia de abordar de manera conjunta los desafíos asociados al trabajo migrante, acordando avanzar en espacios de diálogo y análisis que permitan promover su adecuada integración al mercado laboral formal, resguardando condiciones de trabajo dignas y el cumplimiento de la normativa vigente.
Así, tanto la CNC como la CUT coincidieron en la relevancia de mantener y profundizar los espacios de conversación, valorando la historia de trabajo conjunto.
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