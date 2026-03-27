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Tras reducir plantilla de Movistar Chile, Millicom revisa y renegocia todos los contratos con proveedores

La estrategia es analizar en detalle “todo lo que pagan, todo lo que cueste de un dólar hacia arriba”, afirman conocedores del proceso. ¿El objetivo final? Lograr que la operación sea más liviana y eficiente.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Domingo 29 de marzo de 2026 a las 20:00 hrs.

Catalina Vicuña
<p>Tras reducir plantilla de Movistar Chile, Millicom revisa y renegocia todos los contratos con proveedores</p>

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