Millicom aterriza con fuerza tras comprar Telefónica: ejecutiva de vasta trayectoria en la europea asume como gerenta general en Chile
Con el acuerdo entre ambas compañías se pactó la salida de Juan Vicente Martín Fontelles y, en su reemplazo, asumirá Carolina Vallejo Londoño como la nueva líder de la administración de Movistar Chile.
Tal como adelantó Diario Financiero, Telefónica España dio a conocer este martes la venta del 100% de su negocio en Chile, el que vendió al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom (ambas ligadas al empresario francés Xavier Niel) por US$ 1.215 millones, equivalente a unos1.030 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
Si bien la firma del acuerdo entre ambas empresas fue durante la noche de este lunes, Millicom ya tiene nueva estructura.
Con el acuerdo firmado se pactó la salida del entonces CEO de Movistar Chile, Juan Vicente Martín Fontelles, quien puso fin a su administración este martes, la que estaba fundamentalmente orientada a la enajenación de las operaciones en territorio local. Junto con esto, la filial chilena ya tiene una nueva gerenta general: se trata de Carolina Vallejo Londoño, ejecutiva con trayectoria al interior de Millicom.
Vallejo viene del mundo de las telecomunicaciones. Inició su carrera en Millicom, donde estuvo nueve años. Luego de ocupar distintos cargos al interior de esta firma, terminó ejerciendo como CFO para América Latina en el grupo.
Desde ahí, la ejecutiva dio el salto a Tigo Colombia -también vinculada a Millicom-, donde estuvo cinco años. Luego se fue a la competencia, WOM Colombia, donde estuvo 4 años y se desempeñó como CFO de la empresa en el país.
Desde agosto de 2024, Vallejo se desempeña como la CEO de Tigo en El Salvador, cargo que dejará para asumir la gerencia general de la nueva filial de Millicom en Chile.
