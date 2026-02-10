Telefónica España vende su negocio en Chile a francesa NJJ y Millicom en US$1.215 millones

La transacción incluye un pago en efectivo de US$ 50 millones pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de US$ 340 millones que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile.

Tal como adelantó Diario Financiero, Telefónica España cerró este martes la venta del 100% de su negocio en Chile, el que vendió al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom por US$ 1.215 millones (aproximadamente 1.030 millones de euros), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.

La operación incluye un pago adicional de US$ 150 millones (aproximadamente 126 millones de euros al tipo de cambio actual), condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

La transacción incluye un desembolso en efectivo de US$ 50 millones (unos 42 millones de euros) a concretar al cierre de la operación y un importe aplazado de US$ 340 millones (286 millones de euros) que será materializado en base a los resultados financieros de Telefónica Chile.

El grupo ibérico detalló que a la deuda financiera neta de Telefonica Chile a 31 de diciembre de 2025 es de 479 millones de euros, unos US$ 570 millones. Ello tras la venta de la participación en Onnet -de 40%- a Telefónica Internacional ocurrida, justamente, durante el día de hoy y previo al anuncio de esta operación.

"Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica", dijo en la comunicación al regulador del mercado español.

Las compradoras



Marcelo Benítez, CEO de Millicom, comentó sobre el deal: "Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica". Agregó que "asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica".

En ese sentido, afirmó que "estamos adquiriendo una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de posibles recursos. Esto otorga a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera".

Respecto de la operación que adquieren, el CEO de Millicom señaló que "Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile mediante mejores redes, una mejor ejecución y una creación de valor sostenible a lo largo del tiempo".

Cabe destacar que para le venta, Telefónica estuvo asesorada legalmente por PPU Legal y por el lado de los compradores, los abogados fueron de Barros & Errázuriz.

Millicom

Millicom tiene una historia de amor con América Latina y ha crecido en los últimos años en la región comprando activos de la telco hispana. En 2019, la firma de capitales luxemburgueses puso su mirada en Telefónica y le compró las operaciones en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, en una transacción por US$ 1.650 millones.

Además, bajo el éxodo de Telefónica de Latinoamérica impulsado por el CEO Marc Murtra, Millicom es la empresa que más activos del gigante español en la región se ha quedado: Colombia por US$ 400 millones, Uruguay por US$ 440 millones y Ecuador por US$ 380 millones más.

Hoy por hoy, la firma luxemburguesa opera en alrededor de 10 países de Centroamérica y Sudamérica, donde -además de los ya mencionados- destacan Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Paraguay.

Los otros postores

De acuerdo a El Mercurio, WOM también habría presentado una oferta importante -por US$ 1.000 por los activos locales de Telefónica-, pero además ed ser un precio menor, su condición de operador incumbente fue lo que le jugó en contra de cara a la evaluación final.

Tras en cierre de la transacción a la luxemburguesa, desde WOM afirmaron que "les damos la bienvenida al país".

"Desde WOM evaluamos una oportunidad para expandir nuestro crecimiento más rápido de lo que contemplaba nuestro plan inicial, no obstante, pese a no haberse materializado, seguiremos enfocados en nuestro propósito: llevar conectividad a todo el país, reducir las brechas y ofrecer la mejor experiencia en telecomunicaciones en beneficio de las más de 20 millones de personas en Chile”, concluyeron.

Con esto, el CEO de la compañía, Chris Bannister, agregó que "hace diez años ingresamos a un mercado de cuatro operadores y nos convertimos en el segundo operador, la industria se mantendrá con el mismo número de operadores, solo con un cambio en uno de sus participantes".