Telefónica España vende su negocio en Chile a francesa NJJ y Millicom en US$1.215 millones
La transacción incluye un pago en efectivo de US$ 50 millones pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de US$ 340 millones que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile.
Noticias destacadas
Tal como adelantó Diario Financiero, Telefónica España cerró este martes la venta del 100% de su negocio en Chile, el que vendió al holding francés NJJ y a la teleoperadora Millicom por US$ 1.215 millones (aproximadamente 1.030 millones de euros), según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
La operación incluye un pago adicional de US$ 150 millones (aproximadamente 126 millones de euros al tipo de cambio actual), condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.
La transacción incluye un desembolso en efectivo de US$ 50 millones (unos 42 millones de euros) a concretar al cierre de la operación y un importe aplazado de US$ 340 millones (286 millones de euros) que será materializado en base a los resultados financieros de Telefónica Chile.
El grupo ibérico detalló que a la deuda financiera neta de Telefonica Chile a 31 de diciembre de 2025 es de 479 millones de euros, unos US$ 570 millones. Ello tras la venta de la participación en Onnet -de 40%- a Telefónica Internacional ocurrida, justamente, durante el día de hoy y previo al anuncio de esta operación.
"Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica", dijo en la comunicación al regulador del mercado español.
Las compradoras
Marcelo Benítez, CEO de Millicom, comentó sobre el deal: "Esta transacción refleja el enfoque disciplinado y pragmático de Millicom para la creación de valor a largo plazo en Latinoamérica". Agregó que "asociarnos con NJJ nos permite combinar fortalezas complementarias, preservando al mismo tiempo la disciplina financiera, la protección del balance y la flexibilidad estratégica".
En ese sentido, afirmó que "estamos adquiriendo una opción en un mercado grande e importante a través de una estructura bien pensada que limita el riesgo inicial, aísla el apalancamiento y protege completamente a Millicom de posibles recursos. Esto otorga a NJJ y Millicom control operativo desde el primer día y la capacidad de capturar el potencial de crecimiento a largo plazo a una valoración atractiva, sin comprometer nuestra solidez financiera".
Respecto de la operación que adquieren, el CEO de Millicom señaló que "Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad. Nos comprometemos a aplicar nuestra estrategia operativa, invertir con disciplina y apoyar el desarrollo digital de Chile mediante mejores redes, una mejor ejecución y una creación de valor sostenible a lo largo del tiempo".
Cabe destacar que para le venta, Telefónica estuvo asesorada legalmente por PPU Legal y por el lado de los compradores, los abogados fueron de Barros & Errázuriz.
Millicom
Millicom tiene una historia de amor con América Latina y ha crecido en los últimos años en la región comprando activos de la telco hispana. En 2019, la firma de capitales luxemburgueses puso su mirada en Telefónica y le compró las operaciones en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, en una transacción por US$ 1.650 millones.
Además, bajo el éxodo de Telefónica de Latinoamérica impulsado por el CEO Marc Murtra, Millicom es la empresa que más activos del gigante español en la región se ha quedado: Colombia por US$ 400 millones, Uruguay por US$ 440 millones y Ecuador por US$ 380 millones más.
Hoy por hoy, la firma luxemburguesa opera en alrededor de 10 países de Centroamérica y Sudamérica, donde -además de los ya mencionados- destacan Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Paraguay.
Los otros postores
De acuerdo a El Mercurio, WOM también habría presentado una oferta importante -por US$ 1.000 por los activos locales de Telefónica-, pero además ed ser un precio menor, su condición de operador incumbente fue lo que le jugó en contra de cara a la evaluación final.
Tras en cierre de la transacción a la luxemburguesa, desde WOM afirmaron que "les damos la bienvenida al país".
"Desde WOM evaluamos una oportunidad para expandir nuestro crecimiento más rápido de lo que contemplaba nuestro plan inicial, no obstante, pese a no haberse materializado, seguiremos enfocados en nuestro propósito: llevar conectividad a todo el país, reducir las brechas y ofrecer la mejor experiencia en telecomunicaciones en beneficio de las más de 20 millones de personas en Chile”, concluyeron.
Con esto, el CEO de la compañía, Chris Bannister, agregó que "hace diez años ingresamos a un mercado de cuatro operadores y nos convertimos en el segundo operador, la industria se mantendrá con el mismo número de operadores, solo con un cambio en uno de sus participantes".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete