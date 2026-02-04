Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile

El grupo luxemburgués estaría destacando frente a WOM y Paradise Mobile, en un proceso marcado por costos laborales elevados, riesgos regulatorios y la urgencia de la española por concretar su salida del país.

Anteriormente, el proceso tuvo una primera ronda de venta, en la que participaron América Móvil (matriz de Claro), Entel, Paradise Mobile, Beyond One y Millicom. Sin embargo, surgieron dos grandes piedras de tope: por un lado, el alto grado de traslape entre los operadores incumbentes, lo que obstaculiza las autorizaciones por parte de las entidades de libre competencia; y, por otro, el elevado pasivo laboral de Movistar Chile, factor que llevó a varios interesados a desistir de presentar ofertas más agresivas.

De acuerdo con dos fuentes ligadas a potenciales compradores, cerca de un tercio de los trabajadores de la compañía en el país mantiene contratos antiguos, que contemplan indemnizaciones sin tope y beneficios laborales significativamente superiores al promedio del mercado. Calculan que esta carga laboral de la filial local de la española alcanza ronda los US$ 400 millones. Entre quienes tenían estas prestaciones generosas figuraban los históricos ejecutivos del grupo Telefónica Chile. En diciembre pasado, abandonaron la compañía Francisco Ceresuela, quien formaba parte del círculo cercano de Roberto Muñoz (exCEO), y Fernando Saiz (exgerente de Asuntos Corporativos), algunos de los pocos de esos antiguos líderes que permanecían en la firma. Ahora, el último bastión es Rodrigo Jara, actual CFO, que ha estado 18 años en la compañía y acompaña a Martín Fontelles en el proceso de desinversión. En esta nueva y segunda oportunidad, Telefónica buscó mejorar su posición, luego de que las ofertas iniciales fueran considerablemente más bajas de lo esperado, considerando que la empresa mantiene pasivos por alrededor de US$ 1.200 millones, además de un contrato por US$ 450 millones con ZTE para futuros levantamientos de infraestructura. En esa línea, la compañía dio a conocer el traspaso de su filial Infraco -que posee una participación de un 40% en la mayorista Onnet- para reducir su deuda y hacer más atractiva la operación para los potenciales compradores. En esta ronda, América Móvil desistió de presentar una nueva oferta. Entel evaluó continuar en solitario, aunque altas fuentes descartan que la firma ligada a los Matte y Hurtado Vicuña haya seguido participando del proceso. Finalmente, Paradise Mobile y Millicom continuaron en las negociaciones. En el camino, El Mercurio reveló que WOM también habría presentado una oferta por US$ 1.000, pero su condición de operador incumbente le estaría jugando en contra de cara a la evaluación final. En la industria se prevé que el acuerdo se concrete en los próximos días, antes de que finalice febrero. Fuentes del sector señalan que Millicom habría solicitado a Telefónica reducir el pasivo laboral mediante una serie de desvinculaciones como condición para la compra de sus operaciones. La negociación está en sus horas finales y no está cerrada aún, pero al día de hoy es el grupo luxemburgués está a una firma de quedarse con todo.