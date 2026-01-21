Telefónica Chile busca desprenderse de su participación en Onnet y así mejorar su situación financiera

La operación implica traspasar el 40% que posee de la empresa de fibra a una sociedad filial de Telefónica a nivel global.

La venta de la filial de Telefónica en Chile es un hecho, sin embargo si bien se hablaba de la venta del “pack completo”, la compañía ha ido avanzando por separado.

Este miércoles Telefónica Chile informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “se encuentra evaluando la conveniencia de ejecutar una serie de operaciones intragrupo, que comprenden la potencial venta de la participación minoritaria que actualmente posee la Sociedad en la sociedad Holdco Infraco SpA (Onnet)”.

Dicho esto, la telco chilena explicó que la operación consistiría en el traspaso del 40% del capital accionario de Onnet, así como la cesión de la totalidad de los créditos que Telefónica Chile mantiene frente a Onnet, en ambos casos, a la sociedad relacionada Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA.

En simple, la operación consistiría en el traspaso de su participación en Onnet -donde es socio del fondo de Inversión KKR- al grupo Telefónica aguas arriba, por lo que la empresa no se desprendería de su negocio de fibra.

Además de dicha operación, Telefónica Chile también anunció la potencial venta de su participación minoritaria en la sociedad brasileña Telefónica Brasil S.A., correspondiente al 0,06% de su capital, a la sociedad relacionada, Telefónica Latinoamérica Holding. S.L.U.

En esa línea, explicó que esta reorganización descrita -o orden de los activos de la filial chilena- “tendría como objetivo prioritario, la disminución de los pasivos financieros de la Sociedad, así como la disminución o pago de otros pasivos de la Sociedad que puedan existir en favor de Telefónica Móviles Chile S.A., disminuyendo de este modo el apalancamiento de la Sociedad".

De hecho, la empresa afirmó que “los recursos que eventualmente podrían obtenerse de la venta de su participación en Onnet Fibra serían destinados a disminuir deuda financiera de su operación local, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la posición financiera de la compañía, optimizar sus indicadores clave y avanzar hacia una estructura de capital más eficiente, reforzando al mismo tiempo un perfil menos riesgoso y sostenible en el largo plazo”.

“El objetivo central es fortalecer la estructura financiera de Telefónica Chile, disminuyendo su carga financiera, mejorando su perfil de riesgo y reforzando fundamentos crediticios que amplíen su capacidad de sostener inversiones estratégicas en redes y servicios avanzados, avanzando hacia una operación más equilibrada, sostenible y robusta para el futuro", agregó la empresa en su comunicado.

Cabe mencionar que, en cumplimiento de la normativa aplicable a operaciones entre partes relacionadas, el Directorio acordó avanzar en el procedimiento legal correspondiente y someter estas operaciones a la aprobación de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Para esto, el directorio y los accionistas recibieron el informe del evaluador independiente EY Consultores Limitada, para así emitir sus opiniones conforme al proceso establecido.

Con esto, la empresa insistió en que “de ser aprobadas y concretadas, estas operaciones permitirían optimizar los ratios de endeudamiento y proyectar una estructura más estable y menos expuesta al riesgo, reforzando la continuidad operativa, la innovación tecnológica y la competitividad del sector”.

Cabe recordar que Onnet es una red mayorista de fibra óptica neutral, la cual ofrece su infraestructura a diferentes proveedores de servicios de internet que nació el año 2021 y que al día de hoy tiene 67 mil kilómetros de fibra y está en 16 regiones del país, específicamente en 181 comunas, pasando por 4,5 millones de hogares con fibra óptica.