WOM cumple con el deadline de despliegue 5G y anuncia que el 100% de sus localidades obligatorias están autorizadas
En diciembre de 2025 la firma ingresó la recepciones de obra de sus 366 localidades obligatorias, y la Subtel ya autorizó todos los sitios. Con esto, la compañía consolidó su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias.
En el marco del acuerdo firmado en octubre de 2025 con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y tras recibir el último oficio con fecha 3 de marzo, WOM anunció este miércoles que “el 100% de las localidades obligatorias adjudicadas en el marco del proyecto 5G, ya cuentan con la autorización por parte de Subtel para brindar acceso a conectividad en los sectores más extremos de Chile”.
Fue a principios de septiembre cuando WOM y el Estado pusieron fin al conflicto que involucró a ambas partes por el cobro de las boletas de garantía -por US$ 50 millones- ante el incumplimiento de la empresa con el despliegue del concurso 5G para octubre de 2023.
El acuerdo aprobado estipulaba que la compañía debía entregar el 100% de las localidades obligatorias el 5 de marzo de 2026, deadline que -de acuerdo a fuentes de la industria- contenía un ítem de temporalidad clave en cuanto a el ingreso de las recepciones de obra de las 366 localidades obligatorias para que estas estuvieran autorizadas en el plazo acordado.
Con este hito, la compañía consolidó su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias.
En ese sentido, la gerenta de Asuntos Corporativos de WOM, María Paz Cerda, afirmó que “cada sitio construido es fundamental para el desarrollo social, digital y productivo del país, abriendo nuevas oportunidades en materia de educación, salud y emprendimiento local, entre otros servicios. Este hito va más allá del cumplimiento técnico, es una señal concreta de nuestro compromiso por acortar la brecha digital en beneficio de millones de personas”
Desde WOM destacaron que entre los sitios más extremos de las 366 localidades obligatorias, se encuentran: el Archipiélago de Juan Fernández, La Antártica, Rapa Nui, Caleta los Pozos, Tierra del Fuego, entre otros.
Las otras cláusulas del acuerdo
Cabe mencionar que, sumado a este cumplimiento, la empresa había acordado con Subtel y el CDE pagar la multa proporcional a su incumplimiento en 2023, monto porcentaje que desembolsó a finales del año pasado.
En concreto, la empresa a octubre del 2023 había cumplido solo con el 69% del proyecto, se acordó cobrar el 31% de las boletas de garantías asociadas al proyecto, el equivalente a 352.900 UF (cerca de US$14,3 millones). Esto además de una compensación por los gastos del Estado asociados al arbitraje en el Ciadi.
En cuánto a las deudas por saldar que le quedan a WOM, el documento estipula un pago por parte de WOM de UF 950 mil (US$ 38,45 millones) a modo de compensación del Estado, monto que puede ser pagado por la compañía en obras o en dinero, dentro de un plazo que parte el año 2027 y que termina el 2031.
Esa será una decisión que tomará la nueva administración durante el primer trimestre de 2026.
Además -en cuánto a los plazos del despliegue-, WOM tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para terminar de implementar todo el proyecto de red 5G.
