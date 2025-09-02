Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Telecom/Tecnología
Telecom/Tecnología

CDE aprueba acuerdo con WOM y la firma deberá pagar US$ 52,75 millones al Estado por incumplimientos en 5G

Junto con el cobro proporcional de las garantías y los plazos que se le exigirán a la empresa, el documento estipula un pago por parte de WOM de UF 950 mil (US$ 38,45 millones) a modo de compensación del Estado.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 18:50 hrs.

WOM Subtel 5G garantías internet Blanca Dulanto
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

¿Recibió más de 50 transferencias en el mes? El SII detectó a más 165 mil personas con abonos y revela millonario monto
2
Empresas

Máximo Pacheco advierte que producción de cobre en Chile se estancó y ve difícil alcanzar las 6 millones de toneladas en 2027
3
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
4
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
5
Mercados

Caso Factop: Antonio Jalaff se querella por estafa en venta de su participación en Patio y acusa perjuicio de US$ 28 millones
6
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
7
Empresas

Cencosud reestructura su área de capital de riesgo tras salida de gerente y recorte de personal
8
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete