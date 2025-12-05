Gremio de data centers plantea que Chile está perdiendo competitividad en la industria

El presidente de la entidad dijo que hay otros mercados atrayendo inversión y llamó al próximo Gobierno a incentivar el sector.

Los centros de datos son considerados cada vez más críticos y necesarios para desbloquear y potenciar la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo digital, lo que a juicio de los expertos posiciona a Chile como un posible polo de inversión para esta industria.

Según un estudio de McKinsey, los requerimientos son tales que en los próximos cinco años se tendrá que duplicar la capacidad de los centros de datos construidos hasta ahora a nivel global.

“Esta industria juega un rol estratégico hacia adelante en el país, principalmente por el impacto que la tecnología trae en las mejoras de productividad y en hacer crecer la economía en general”, sostuvo el presidente del gremio Chile Data Centers, Francisco Basoalto.

Francisco Basoalto, presidente del gremio Chile Data Centers.

Y hay interés en el mercado por invertir. El asociado senior de Barros & Errázuriz, Juan Sebastián Alonso, señaló que “hemos visto un creciente interés por financiar este tipo de proyectos y confiamos en que Chile puede consolidarse como un destino competitivo, seguro y sostenible para infraestructura digital de primer nivel”.

De acuerdo a Basoalto, hoy existen 34 proyectos de data centers en desarrollo en suelo chileno, lo que considera una inversión de US$4 mil millones.

Dada la importancia de esta industria, el sector se organizó en un gremio, que ya cumplió un año el pasado 12 de noviembre. En el transcurso de estos 12 meses la asociación pasó de siete a 73 socios.

“En este año nos organizarnos como industria y logramos posicionar una única voz como sector ante las autoridades, para entregar nuestra visión de cómo creemos se debieran implementar ciertas políticas públicas para incentivar el desarrollo de una industria que está siendo súper estratégica en el desarrollo del país”, indicó el representante gremial a DF.

Planteó que en el país “estamos siendo ‘descompetitivos’ con otros mercados que están atrayendo mucha de esta inversión y eso es algo que tiene que ser foco del próximo gobierno para hacer que la industria despegue”.

Hizo ver que “la matriz energética renovable que hay en Chile, deja al país en una posición competitiva súper relevante respecto a otros países, pero como son inversiones a largo plazo, tienen que existir las garantías respecto a la estabilidad jurídica para cuando uno evalúa un proyecto de este tipo”.

Concluyó que “la petición para quien sea la siguiente administración es hacer de Chile el destino más competitivo dentro de Latinoamérica para instalar un data center. Esperamos que se consolide su importancia estratégica como una palanca de crecimiento y de mejora de la productividad nacional”.