WOM acelera despliegue para cumplir con 5G, pero enfrenta plazo crítico este mes

La empresa tiene hasta el 5 de marzo para entregar el 100% de las localidades obligatorias, pero hasta diciembre para presentar todas las solicitudes de recepción de obras.

Fue a principios de septiembre cuando WOM y el Estado pusieron fin al conflicto que involucró a ambas partes por el cobro de las boletas de garantía -por US$ 50 millones- ante el incumplimiento de la empresa con las metas establecidas en el despliegue del concurso 5G.

Esto, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la firma de telecomunicaciones llegaran a un acuerdo que estipula el nuevo plazo para completar la totalidad del despliegue del 5G y el monto de la boleta de garantía que debe pagar WOM finalmente por su incumpliento.

En específico, el acuerdo aprobado indica que la compañía debe entregar el 100% de las localidades obligatorias el 5 de marzo de 2026, deadline que cada vez está más cerca y que algunos miran con preocupación.

Localidades obligatorias

Consultado por DF, el subsecretario de Telecomunicación, Claudio Araya, recordó que cuando se cumplió el plazo, WOM solo tenía 39 localidades obligatorias atendidas y afirmó que “hoy día tienen 244; vale decir, les faltan 122 localidades para cumplir con el total”.

De acuerdo a Araya, “de esas 122, lo que nos han informado desde la empresa -que obviamente tenemos que constatar con nuestro equipo de fiscalización- es que hay alrededor de 40 a 45 más que están terminadas y que por lo tanto podríamos tener una recepción de obra, y eso significa que les faltarían todavía unas 75 u 80 para terminar el proyecto”.

Por su parte, desde WOM afirmaron que “a la fecha hemos solicitado a Subtel, la recepción de obras por 325 localidades de las cuales 248 ya se encuentran autorizadas, 77 están en proceso de ser recibidas y otras 6 técnicamente listas y prontas a ser ingresadas”.

La firma de telecomunicaciones aseguró que “en relación con el calendario establecido en el acuerdo firmado con el CDE, e independiente de ser altamente exigente, continuamos avanzando de manera firme en el despliegue de cara a marzo 2026, lo que confirma nuestra voluntad de cumplir el compromiso que asumimos como compañía y para el que hemos enfocado todos nuestros esfuerzos”.

El regulador confirmó que “a la fecha, efectivamente la empresa ha ido avanzando paulatinamente en la entrega de nuevas estaciones base” y aseguró que “hasta ahora vemos que hay esfuerzos de parte de la empresa para lograrlo”. No obstante -aunque se muestra positivo frente al avance de la empresa- no descarta la posibilidad de que la empresa no cumpla.

Posible caducidad de la concesión

De acuerdo a fuentes de la industria, la temporalidad en estos casos de despliegue es clave. Esto, porque -a juicio de los expertos- “para llegar a cumplir a marzo, WOM debería empezar a ingresar la solicitud de recepción de obras como máximo 45 días antes de la fecha tope, por protocolo”.

En ese sentido, aseguraron que la empresa “debería tener presentadas todas las solicitudes de recepción de obras que le faltan de aquí a los últimos días de diciembre, porque son procesos largos y la empresa debe tener tiempo para poder subsanar en caso de que la recepción de obra se rechace”.

En caso de que la empresa no cumpla con la totalidad del despliegue de comunidades obligatorias, el acuerdo es claro: la empresa arriesgaría la caducidad de la concesión de todo el proyecto 5G.

El subsecretario Araya sostuvo que “lo que establece la transacción alcanzada entre el Consejo de Defensa del Estado y WOM es que en caso de no cumplirse con las obligaciones del proyecto -con cualquiera de las obligaciones contraídas en la transacción-, lo que se inicia es un proceso de caducidad de la concesión. Esto, independiente de que ellos ya hayan caucionado proporcionalmente el resto del proyecto mediante boletas de garantía”.

Para esto, tanto el regulador como WOM afirmaron que están manteniendo mesas de trabajo y un diálogo continuo donde van verificando el avance del proyecto. Esto, porque -en palabras del subsecretario- “estamos asegurándonos de que esté todo dado para que ellos logren cumplir”.

Desde la compañía señalaron que “los principales desafíos han estado en la obtención de permisos sectoriales, aspectos logísticos y reiterados casos de vandalismo (...) Confiamos en que los permisos y autorizaciones que aún se encuentran pendientes para finalizar el despliegue, sean oportunamente emitidos”.