Se cierra la venta de Chilevisión a grupo vinculado a Jorge Carey, Tomás Yankelevich y Edgar Spielmann

Durante esta jornada, el argentino Vytal Group concretó la compra del canal a Paramount.

Este lunes, a través de un comunicado de prensa, el holding Vytal Group notificó el cierra de la adquisición de Chilevisión a Paramount. La firma que se levanta como la nueva dueña del canal es liderada por Tomás Yankelevich, quien junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann serán los responsables del proyecto.

El acuerdo incluye la totalidad del portafolio y derechos de exhibición vigente, incluyendo deportes, noticias, entretenimiento y streaming.

La venta fue confirmada a mediados de noviembre del año pasado y desde Vytal Group afirman que quieren usar nuevas tecnologías, datos, modelos de crecimiento sostenido, que les permitan "crear contenidos aún más relevantes, diversos y emocionalmente poderosos. Vamos a invertir para que Chilevisión siga fortaleciendo su liderazgo".

Durante la transacción, Moonvalley Capital, The Raine Group y G5 Partners, asesoraron financieramente a Paramount. En el ámbito legal, Arnold & Porter fue la firma que asesoró a la multinacional en Estados Unidos y Cariola Díez Pérez-Cotapos con FerradaNehme hicieron lo propio en Chile.

Por su parte, Vytal Group contó con la asesoría legal y estratégica de Carey & Co. (Chile) y Bruchou & Funes de Rioja (Argentina), además de 2benamed Strategic Partners y Atera Media.