IPSA cierra sobre históricos 11.000 puntos ya que el apetito por Chile brilla en medio de las dudas sobre la institucionalidad de EEUU
En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio

Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.

Por: Equipo DF Regiones

Publicado: Lunes 12 de enero de 2026 a las 15:00 hrs.

