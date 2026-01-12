En medio de barricadas y tensiones comienza el desalojo de la megatoma de San Antonio
Un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
Las mismas tensiones que han acompañado toda la discusión y negociaciones para encontrar una salida a la megatoma de San Antonio, en el cerro Centinela, de Valparaíso, marcaron el inicio del proceso de desalojo que comenzó este lunes cerca de las 07:00 de la mañana.
Esto, porque un grupo de encapuchados se opuso activamente a los procedimientos mediante el uso de barricadas, la instalación de cercas con alambres de púas y lanzamiento de objetos contundentes e incendiarios contra personal de las fuerza pública.
En el marco de dicho operativo se ha registrado la detención de tres personas, una por su responsabilidad en la instalación de las barricadas, y las otras dos que al momento de su detención se movilizaban en un vehículo con encargo por robo.
Las acciones se iniciaron esta mañana en el extremo sur del terreno de 215 hectáreas, del cual se espera desocupar un paño de 110 hectáreas, mientras que el resto será expropiado a la inmobiliaria dueña de los terrenos para el desarrollo de viviendas sociales a los actuales ocupantes.
Pasadas las 08:30 funcionarios de Carabineros lograron extinguir las barricadas y retirar los elementos que bloqueaban el ingreso al sector.
Se espera que durante esta primera etapa, alrededor de 2 mil familias sean desalojadas, que corresponden a las parcelas 11, 13 y 15 de la megatoma en San Antonio. En total, existen más de 4.100 familas ocupando actualmente el terreno.
