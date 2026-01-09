Maduro en Nueva York se convierte en el “meme” más visto en redes sociales de WOM

Tres millones de visualizaciones y contando.

La publicación de Maduro en Nueva York para usar los servicios de WOM se convirtió en el “meme” más visto de la historia de la firma telefónica superando otras icónicas, como aquella sobre la Selección Chilena, El Mejor País de Chile o una sobre Nicole Moreno, más conocida como Luli.

La idea del “meme” salió de la agencia creativa SorryMom y se publicó el domingo 4 de enero, a solo un día de la captura del exmandatario venezolano y coincidiendo con la difusión de imágenes de Nicolás Maduro custodiado por policías en la Gran Manzana.

WOM contó que fue una publicación de gran impacto en Instagram, se viralizó muy rápido en diferentes medios y plataformas internacionales y nacionales de forma orgánica. Logró cerca de 200 mil likes (interacciones), unos 80 mil “compartidos” y tres millones de visualizaciones.

La imagen fue destacada y compartida incluso por el CEO de WOM, Chris Bannister.