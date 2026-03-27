Fintech de factoring Bill Capital proyecta colocaciones por US$ 30 millones y expansión en la región

De izquierda a derecha: Carlos Baudrand Socio y Director Regional, Christopher Lathrop Socio y CEO y Rodrigo Gazitúa Presidente Ejecutivo.

En paralelo, estudia ampliar su oferta de productos, como por ejemplo, el leasing.

En 2023, Christopher Lathrop fundó el factoring Bill Capital con el objetivo de diferenciarse del modelo tradicional a través de su modelo de distribución.

La compañía opera a través de una plataforma tecnológica -con inversiones que superan los US$ 3 millones- y una red de ejecutivos de micro factoring, quienes actúan como originadores independientes y canalizan la relación con las PYME.

“A través de nuestros ejecutivos comerciales independientes, Bill Capital accede al segmento PYME y a todo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas”, explicó Lathrop.

Bajo este esquema, los ejecutivos captan clientes y originan operaciones de financiamiento, mientras la compañía concentra las funciones clave del negocio. En particular, gestiona la evaluación de riesgo, estructuración de las operaciones, provisión de capital y la administración posterior, incluida la cobranza.

Actualmente, la firma cuenta con 160 ejecutivos comerciales en su red y proyecta seguir ampliando esta base. “En los próximos dos años buscamos acceder a más del 50% de los ejecutivos comerciales de la industria”, señaló el ejecutivo.

Además, aseguró que la compañía ha levantado financiamiento de inversionistas institucionales, fondos de inversión y personas naturales.

Consolidación

A más de dos años y medio de su creación, la firma ha puesto el foco en consolidar su operación local. La propiedad está compuesta por los exejecutivos del factoring Nuevo Capital, Christopher Lathrop y Carlos Baudrand se desempeñan como socios, mientras que Rodrigo Gazitúa es el presidente ejecutivo.

En paralelo, Bill Capital se encuentra en proceso de inscripción ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo la categoría de intermediario de instrumentos financieros, en el marco de la Ley Fintech.

En términos financieros, la compañía reportó utilidades por $743 millones en 2025, lo que representa un alza de 41% respecto del año anterior.

La estrategia de crecimiento en Chile considera expandir su red de ejecutivos, aumentar la base de pymes atendidas y elevar el stock de colocaciones.

Según Lathrop, este último cerró 2025 en US$ 15 millones y proyecta alcanzar cerca de US$ 30 millones durante el presente año.

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Expansión regional

De acuerdo con el ejecutivo, la fintech evalúa su expansión internacional. Los primeros mercados considerados son Colombia y Perú, donde prevé iniciar operaciones durante el segundo semestre de 2026. A 12 meses del inicio de actividades en esos países, la compañía proyecta alcanzar un stock de colocaciones cercano a US$ 10 millones.

Junto con ello, la firma busca ampliar su oferta de productos. Actualmente, ofrece servicios de factoring, confirming y financiamiento de capital de trabajo, y se encuentra próxima a incorporar soluciones de leasing.

Según explicó Baudrand, el objetivo es responder a una demanda más amplia dentro del segmento PYME, cuyas necesidades financieras van más allá del financiamiento puntual de facturas.