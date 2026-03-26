Gobierno nombra a José Ignacio Mujica, socio fundador de Ameris, como vicepresidente ejecutivo de Corfo
Este jueves el Ministerio de Economía ingresó el decreto que designa a Mujica, inversionista, emprendedor y con experiencia en el mundo financiero, al mando ejecutivo de la agencia pública.
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Quienes lo conocen comentan que su trayectoria combina rigor técnico, experiencia con inversionistas nacionales e internacionales y una vocación por generar impacto social.
Conocedor del ecosistema de innovación
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