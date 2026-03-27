Aninat Abogados ficha a exgerenta de Prieto para asumir su recién creada gerencia general

La ingeniera María Pía Cruz Coddou se hará cargo de esa posición, que ocupó en el estudio Prieto durante los últimos 15 años.

Aninat Abogados anunció la contratación de una nueva gerencia general, la cual está a cargo de la ingeniera María Pía Cruz Coddou, quien cuenta con una destacada trayectoria en el mundo empresarial y legal. Durante los últimos 15 años ocupó el mismo cargo en el estudio Prieto.

Según el bufete, este nombramiento busca "profundizar la profesionalización de la gestión interna de Aninat Abogados, alinearse de manera eficiente con sus clientes y concretar su plan estratégico de consolidación en el mercado legal".

"Nuestra prioridad es contar con perfiles senior y especializados que aporten valor en cada decisión. Entendemos que lo regulatorio exige un abordaje multidisciplinario que nos permita entregar claridad frente a la complejidad y actuar con la velocidad intelectual que el mercado demanda hoy. En ese sentido, el perfil técnico y comercial de María Pía nos permite aportar una visión transversal y financiera para la gestión estratégica de servicios legales, asegurando que la excelencia técnica vaya acompañada de una mirada empresarial de primer nivel", señalan desde la firma.

La incorporación de Cruz se suma a hitos recientes de expansión, como la consolidación del área de Resolución de Disputas Complejas, la cual significó la incorporación de Francisco Aninat como socio del estudio, y la conformación de un equipo de cuatro abogados especializados en el área judicial.

"Este nuevo movimiento, permitirá a Aninat, que hoy cuenta con un equipo de 25 abogados y siete socios, fortalecer su cultura de excelencia, cercanía y agilidad, proyectándose como un aliado estratégico capaz de hablar el mismo idioma que la alta dirección de las empresas", resaltó la firma.