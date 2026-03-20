Escala conflicto entre Municipalidad de San Bernardo y sociedad ligada a controlador de Carozzi

El municipio logró que se declarara el embargo y remate de cuatro terrenos de Inversiones Agrícolas y Comerciales (Iacsa). Esta firma analiza acciones legales de vuelta.

La Municipalidad de San Bernardo se anotó un triunfo en su cruzada por cobrar deudas a Inversiones Agrícolas y Comerciales (IACSA), sociedad ligada a la familia Bofill, controladora del grupo agroindustrial Carozzi.

El municipio, dirigido por el alcalde Christopher White, logró que la justicia declarara el embargo y remate para el próximo 13 de mayo de 2026 a las 12:00 horas de cuatro terrenos de la firma, cercanos a la planta industrial de Carozzi en la comuna, con un precio mínimo de remate en total de $ 6.170 millones.

Este conflicto inició en diciembre de 2023, cuando San Bernardo demandó a la sociedad de los Bofill para cobrar una deuda existente por concepto de patentes municipales, derechos de aseo y propaganda, por el período comprendido entre el primer semestre del año 2021 hasta el segundo semestre del año 2023, la cual ascendía a la suma de $842 millones.

El 19 de marzo del año pasado, el tribunal fijó el monto de las deudas totales para su posterior liquidación, ascendiendo a $ 1.460 millones considerando capital, reajustes e intereses de la deuda inicial, además de las costas procesales por la suma de $200.000 y las costas personales por la suma de $13.500.000. Así, la deuda total asciende a $1.474.377.916.

Para hacer efectivo ese cobro, la Municipalidad de San Bernardo investigó aquellos bienes sobre los cuales podía solicitar apremios para hacer efectivo el cobro. La Dirección de Asistencia Jurídica de la casa edilicia fue la encargada de buscar los bienes suficientes para satisfacer la deuda y así fue como llegó a los cuatro terrenos que serán rematados en mayo.

IACSA tiene otra versión. Según respondió a DF, en un reportaje publicado en febrero, la sociedad “siempre ha pagado sus patentes municipales en las comunas en donde ha estado domiciliada, y actualmente se encuentra al día en el municipio que le corresponde”.

Agregó que “las diferencias que hay con la Municipalidad de San Bernardo son netamente legales y se refieren al monto y criterios de cálculo de los cobros correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023. Por ello, es que la empresa, sin perjuicio del proceso judicial de cobro iniciado por la municipalidad, y tras intentar buscar espacios de acuerdo sin éxito, ha recurrido a los tribunales y ha hecho valer sus derechos para dejar sin efecto los cobros en exceso, con el objetivo de pagar exactamente lo que corresponde conforme a la ley”.

La empresa fue requerida nuevamente por este medio tras decretarse el embargo y remate, pero esta vez sólo fuentes de IACSA dijeron que “se están evaluando todas las acciones pertinentes en este caso”.

El peritaje En el proceso judicial seguido en el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, se adjuntó un informe de tasación pericial a cargo del arquitecto y perito Stefan Thiele.

“El objeto del peritaje es reemplazar el avalúo fiscal vigente como base de remate judicial, mediante la determinación de valores comerciales conforme a antecedentes objetivos de mercado, normativa y estado material de los inmuebles. La deuda ejecutada asciende a $1.474.377.916, mientras que el avalúo fiscal conjunto de los cuatro predios, vigente al segundo semestre de 2025, asciende a $790.877.222”, comienza el informe de 16 páginas.

El 29 de diciembre el perito llegó hasta el sector Santa Filomena en la comuna de San Bernardo para revisar y tasar los terrenos.

El primero es uno de 6.200 metros cuadrados cuya infraestructura existente incluye “parte de camino de acceso de aprox 73 m de largo por 10 m de ancho desde Ruta Autopista central hacia la Planta Carozzi por paso bajo nivel vial”.

El segundo terreno es 18,9 hectáreas en el sector rural–periurbano de la comuna de San Bernardo, colindante al río Maipo. Un tercer terreno es de 7,72 hectáreas colindante al oriente de la Planta Industrial Carozzi. El último es un terreno en el sector de avenida El Cerrillo de 10,48 hectáreas.

El perito arrojó así una valuación comercial de $ 6.170.835.234 para los cuatro terrenos.

Sin embargo, el tribunal fijó un orden de remate hasta satisfacer la deuda. El primero es un terreno con precio mínimo de remate de $1.783 millones. “Se hace presente que este orden es en atención a la deuda del ejecutado, si se rematase una propiedad que cubriera el monto de la deuda, no se continuará con las otras propiedades”, dictaminó el tribunal.

Consultado el alcalde Christopher White dijo que “es un triunfo histórico. En San Bernardo trabajamos con seriedad y transparencia. La Municipalidad ha ejercido todas las acciones legales necesarias para resguardar los recursos de nuestros vecinos, logrando estos remates contra Carozzi. Hoy, tras años de incumplimiento, hemos obtenido la liquidación de bienes para asegurar el pago de más de mil cuatrocientos millones de pesos adeudados en patentes, derechos de aseo y propaganda. Nos da satisfacción que se haga justicia y que quede demostrado que el chico le puede ganar al grande, porque en San Bernardo nadie está por encima de la ley”.

Imagen satelital de los cuatro terrenos a rematar, adjuntada en la tasación pericial.