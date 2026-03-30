Clan Vial reorganiza Agrosuper: crea sociedad holding e incorpora a tercera generación de la familia

El histórico José Guzmán asumirá como CEO de la matriz y presidente de Aqua y Agrosuper, mientras que Enrique Ostalé entrará como vicepresidente del grupo.

A exactos 25 meses del fallecimiento del icónico empresario Gonzalo Vial Vial, forjador de la gigante Agrosuper, la compañía de elaboración y producción de alimentos anunció una reorganización y simplificación societaria que contempla el ingreso de la tercera generación del clan Vial a la plana directiva.

Así, según un hecho esencial presentado ante la Comisión para el Mercado Financiero, la junta de accionistas de la firma y el directorio definió que la matriz cambiará de nombre a Empresas Agrosuper, de la cual se desprenden Agrosuper (segmento carnes) y AquaChile (segmento acuícola), como filiales.

“La compañía ha logrado la consolidación tras 70 años de historia, marcados por el legado de su fundador. Hoy, los cuatro hermanos Vial Concha han resuelto la incorporación de nuevos directores, así como asumir una estructura que fortalezca la toma de decisiones y la preparan para seguir capturando oportunidades y liderando el negocio de las proteínas en Chile”, explicó el presidente del directorio de Empresas Agrosuper, Canio Corbo.

El directorio de sociedad matriz quedó integrado por: María del Pilar Vial Concha; María José Vial Concha y Gonzalo Vial Concha; Juan Pablo Vial Vial (nieto del fundador y primer miembro de la tercera generación que entra a la mesa); Canio Corbo Lioi; Juan Claro González; María Eugenia Parot Donoso; Enrique Ostalé Cambiaso y Alfredo Ergas Segal. En la presidencia se mantiene Canio Corbo Lioi y la vicepresidencia es asumida por Enrique Ostalé Cambiaso, quien recientemente salió del directorio de Falabella.

José Guzmán Vial, quien dirigió la compañía por más de 20 años como gerente general y ejerció durante cinco años la vicepresidencia, deja el directorio de la matriz y asume como CEO de Empresas Agrosuper y presidente de los directorios de los segmentos carnes y salmones.

Los otros directores de Agrosuper y de AquaChile, son: Canio Corbo, Juan Claro, María Eugenia Parot, Enrique Ostalé, Alfredo Ergas y Fernando Zúñiga.

Así, ante los cambios anunciados, Guillermo Díaz del Río Riesco -gerente general del segmento carnes- y Sady Delgado Barrientos -gerente general del segmento acuícola- reportarán a sus respectivos directorios, presididos por José Guzmán, y, por otro lado, Luis Felipe Fuenzalida Bacuñán, gerente de Finanzas Corporativo también reportará a Guzmán, CEO de la compañía en Empresas Agrosuper S.A.

“La familia Vial Concha agradece a Verónica Edwards Guzmán, Antonio Tuset Jorrat y Andrés Vial Sánchez por su compromiso, aporte y contribución donde Agrosuper logró una considerable expansión. Asimismo, le dan la bienvenida a quienes se integran a la mesa”, destacó Corbo.

Juan Pablo Vial Vial, el primer nieto que llega a Agrosuper

Juan Pablo Vial Vial es abogado de la Universidad de Los Andes y nieto del fundador del holding chileno. Con un MBA de EAE Business School en Madrid y un Máster de Alta Dirección de la Universidad Rey Juan Carlos, también en Madrid, se convertirá en el primer miembro de la tercera generación de la familia en ingresar al directorio de la compañía.

Vial fue abogado asociado en Barros & Errázuriz (2017-2020) y director de la empresa española Invierta Gestión y Asesoramiento entre 2021 y 2023, donde se desarrolló en la gestión de proyectos inmobiliarios en España.

De acuerdo con una reseña difundida con Agrosuper, ha asesorado a clientes de diversos sectores, como la agroindustria, la construcción, fondos de inversión, family office, fundaciones y emprendedores, en ámbitos civil, corporativo, comercial y judicial. "Su enfoque profesional se destaca en el asesoramiento legal a empresas en diversas áreas", destaca la empresa.