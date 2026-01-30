Mejores precios y desempeño operacional impulsan resultados de Agrosuper: utilidades suben 53% en 2025

Agrosuper presentó este viernes sus resultados financieros anuales con los que reportó una utilidad de US$ 509 millones, lo que significó un aumento del 53% respecto al año anterior.

En el detalle, los ingresos por ventas consolidadas alcanzaron los US$ 4.649 millones en 2025, lo que representó un crecimiento interanual de 8,7%. Por segmento, el negocio de Carnes sumó ingresos por US$ 2.761 millones, registrando un alza de 7,7% respecto de 2024, mientras que la división Acuícola mostró un mayor dinamismo, con ingresos por US$ 1.878 millones, lo que representó un incremento de 12,8% en el período.

“Los mejores resultados se explican principalmente por un buen desempeño operacional en ambos segmentos y mayores precios promedio en el segmento Carnes”, detalló al presentar el informe ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La firma ligada a la familia Vial, reportó que invirtió​​ US$ 265 millones durante el año, cerca de 155% más que el año anterior. Específicamente US$ 167 millones corresponden al negocio de las carnes y US$ 98 millones al acuícola.

En el contexto de mercado, según la empresa, “durante el último trimestre de 2025, el pollo mantuvo su posición como la proteína más accesible a nivel mundial”. En Chile, el producto estuvo marcado por el brote de gripe aviar en Brasil lo que implicó “la suspensión temporal de las importaciones desde ese país durante el tercer trimestre del 2025, situación que se normalizó a partir del mes de septiembre de 2025”.

Respecto al segmento acuícola, durante este periodo, la oferta global del salmón atlántico aumentó respecto al año anterior, “impulsada principalmente por la industria noruega, en menor grado por la industria chilena, a excepción del último trimestre donde Chile aumentó sus volúmenes de cosecha”. Este crecimiento, según Agrosuper, ha sido la más alta en los últimos años “los cuales se han ajustado a la baja, en los principales mercados para Chile: Estados Unidos y Brasil”.

En el informe, Agrosuper afirmó que hay que tener en cuenta el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos al salmón chileno que alcanzó los US$ 28 millones durante 2025. En ese sentido, en el cuarto trimestre del año, el precio de este producto enEEUU cayó un 6,8%, lo que reflejó una baja comparando con el mismo periodo en 2024.