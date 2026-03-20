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El nuevo rumbo de Enrique Ostalé tras su salida de Falabella

Luego de su exitoso ciclo en el grupo de retail (con su lema ‘Suave en la forma, firme en el fondo’), está siendo tentado para sumarse a directorios de grandes compañías. Por lo pronto, ya recaló en la junta directiva de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y con toda su familia reunida en Chile, el deporte se mantiene como un pilar fundamental de su día a día. La equitación y natación mandan en su agenda.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>El nuevo rumbo de Enrique Ostalé tras su salida de Falabella</p>

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