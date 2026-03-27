Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Embajador de EEUU: “Si el ministro Muñoz nos demuestra que va a ser un buen socio para nosotros, existe la posibilidad de que recupere su visa”

Brandon Judd no esconde que las relaciones entre ambos países tendrán un giro de 180 grados con el nuevo Gobierno. Asegura que las compañías estadounidenses confían fuertemente en la nueva administración y promete inversiones en el país. Siempre y cuando la infraestructura crítica del país no quede en las manos de otro país, lo que, insiste, fue lo que se puso en riesgo con el cable a China en la administración Boric. En esta entrevista cuenta su versión de esa polémica, las intenciones de EEUU respecto a los vínculos entre Chile y el gigante asiático, sus planes para los minerales críticos y hace un repaso del estado actual de la visa waiver y la inmigración ilegal en el país.

Por: Martín Baeza

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Martín Baeza
<p>Embajador de EEUU: “Si el ministro Muñoz nos demuestra que va a ser un buen socio para nosotros, existe la posibilidad de que recupere su visa”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Los Paulmann disuelven sociedades familiares en Reino Unido
2
Coffee break

Fallece José Rosenberg, fundador de Rosen
3
Coffee break

El robo de vale vista que sufrió en Pichilemu uno de los hijos de José Luis del Río
4
Coffee break

El gimnasio boutique que llega al estadio de la UC
5
Coffee break

Con canciller y editor del Financial Times: los detalles del próximo seminario de BTG Pactual Chile
6
Coffee break

Farm Fractions, la plataforma chilena que permite comprar un pedazo de campo desde US$ 100
7
Por dentro

De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”
8
Por dentro

La pintura de 500 años que enfrenta a los herederos de Bic con Álvaro Saieh en Nueva York

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete