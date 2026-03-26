Carlos Montes responde a ministro Poduje: “Hay poco margen, pero 179 mil viviendas en marcha son una buena noticia”

El actual titular de Vivienda criticó que su predecesor dejara el 97% de los recursos comprometidos.

En su debut ante la Cámara de Diputados, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, realizó un diagnóstico del estado en que recibió la cartera, advirtiendo un escenario complejo.

Y expuso que el 97% del presupuesto proyectado para 2026 -equivalente a cerca de $ 6,1 billones- ya estaría comprometido en obligaciones heredadas de la administración anterior, principalmente vinculadas al Plan de Emergencia Habitacional.

“Si quisiéramos pagar todos los compromisos, no podríamos iniciar proyectos nuevos. Hay muy poco margen para hacer cosas”, sostuvo.

Las declaraciones generaron una rápida reacción del exministro de la cartera, Carlos Montes. En conversación con Diario Financiero, el militante socialista matizó el diagnóstico y defendió su gestión.

Montes subrayó que el alto nivel de compromisos no corresponde a deuda vencida, sino a proyectos en ejecución que fueron traspasados entre administraciones. En total, cifró en 179 mil las viviendas que quedaron en desarrollo.

“Esto indica que las cosas están funcionando bien. El trabajo de los ministerios, cuando pasa de un gobierno a otro, no es borrón y cuenta nueva; se traspasa el trabajo de uno a otro. Es verdad que hay poco margen, pero 179 mil viviendas en marcha son una buena noticia”, afirmó.

Asimismo, planteó que incluso con un 3% de margen presupuestario aún es posible impulsar nuevas iniciativas, y que el verdadero problema sería un escenario en que los compromisos superaran el total del presupuesto disponible.

El exsecretario de Estado también relativizó la gravedad del diagnóstico, señalando que históricamente ha observado niveles de ejecución comprometida entre el 90% y el 95% en distintos gobiernos. “Es una discusión más bien mediática. Aquí hay muchas viviendas en construcción, que son parte del desafío y del interés del ministerio. Si uno llega como ministro, mientras más avanzado, mejor”, concluyó Montes.