Informalidad laboral en el Biobío llega a 26,6% y tasa de desocupación sigue siendo la más alta del país

La región anotó un desempleo de 9,6%. Según datos del INE, la elevada precarización está determinada por el aumento del trabajo por cuenta propia, y en el sector de Salud registró un salto de 66%.

La desocupación en la Región del Biobío sigue siendo la más alta del país, con una tasa de 9,6% en el trimestre móvil diciembre-febrero. Pese a ello, uno de los indicadores más complejos es el que muestra que el mercado laboral regional enfrenta un alza sostenida en precarización. Según la última Encuesta Nacional de Empleo del INE, la tasa de ocupación informal alcanzó 26,6%.

El empleo local fue liderado por los trabajadores por cuenta propia, que experimentaron un alza de 7,2%, evidenciando cómo quienes buscan empleo han debido generar sus propios ingresos, ante un escenario económico que no ha logrado crear plazas de trabajo que absorban los niveles de desocupación.

Los datos INE muestran además que, tal como el trimestre previo, hubo un aumento en el porcentaje de mujeres ocupadas (3,8%); sin embargo, este dato también está construido por el empleo de cuenta propia (8,4%) y asalariadas informales (12,8%).

Sectores económicos

A nivel de sectores económicos, la informalidad vio un avance de 18,9% en la industria manufacturera, mientras que en el sector salud el incremento fue de 66%.