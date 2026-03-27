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Alejandro Edwards asume como socio administrador de CEPD Abogados

El comité ejecutivo estará integrado además por María José Larraín M., socia del área de Solución de Controversias, y Tomás Poblete C., socio del área Corporativa/M&A..

Por: Entre Códigos

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 16:47 hrs.

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<p>Alejandro Edwards asume como socio administrador de CEPD Abogados</p>

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