Alejandro Edwards asume como socio administrador de CEPD Abogados

El comité ejecutivo estará integrado además por María José Larraín M., socia del área de Solución de Controversias, y Tomás Poblete C., socio del área Corporativa/M&A..

CEPD Abogados anunció el nombramiento de Alejandro Edwards G. como nuevo socio administrador, cargo desde el cual estará a cargo de la administración ejecutiva de la firma.

Edwards, quien ha estado vinculado a la gestión del estudio desde su fundación, asumirá el liderazgo en la implementación del plan estratégico de desarrollo y crecimiento definido para el período 2026–2028.

Con más de una década de trayectoria y un equipo que supera los 40 abogados en diversas áreas, el estudio destacó que esta designación busca consolidar su estructura interna y reforzar su enfoque en una asesoría legal orientada al desarrollo de negocios y la resolución de controversias desde una perspectiva estratégica y empresarial.

Durante este período, el comité ejecutivo estará integrado además por María José Larraín M., socia del área de Solución de Controversias, y Tomás Poblete C., socio del área Corporativa/M&A.