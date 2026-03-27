Alejandro Edwards asume como socio administrador de CEPD Abogados
El comité ejecutivo estará integrado además por María José Larraín M., socia del área de Solución de Controversias, y Tomás Poblete C., socio del área Corporativa/M&A..
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CEPD Abogados anunció el nombramiento de Alejandro Edwards G. como nuevo socio administrador, cargo desde el cual estará a cargo de la administración ejecutiva de la firma.
Edwards, quien ha estado vinculado a la gestión del estudio desde su fundación, asumirá el liderazgo en la implementación del plan estratégico de desarrollo y crecimiento definido para el período 2026–2028.
Con más de una década de trayectoria y un equipo que supera los 40 abogados en diversas áreas, el estudio destacó que esta designación busca consolidar su estructura interna y reforzar su enfoque en una asesoría legal orientada al desarrollo de negocios y la resolución de controversias desde una perspectiva estratégica y empresarial.
Durante este período, el comité ejecutivo estará integrado además por María José Larraín M., socia del área de Solución de Controversias, y Tomás Poblete C., socio del área Corporativa/M&A.
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