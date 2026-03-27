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INE: tasa de desocupación nacional se ubica en 8,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026
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El desafío de anticiparse: la industria chilena proyecta su futuro en un desafiante escenario de cambio global

En alianza con el Imperial College London, la Sofofa lanzó el programa “Explorando Horizontes Industriales para Chile”, que reúne a la empresa y academia.

Por: Carolina León

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Carolina León
<p>Rosario Navarro en el lanzamiento de la iniciativa.</p>

Rosario Navarro en el lanzamiento de la iniciativa.

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