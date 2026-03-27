Click acá para ir directamente al contenido

INE: tasa de desocupación nacional se ubica en 8,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026
Inicio Empresas Industria
Industria

Consorcio anglochileno acusa anomalías en licitación de tecnología para sistema RED que ganó firma ligada a Sonda

La aludida dice que cumplió “todas las exigencias” y el proceso se desarrolló con “total transparencia”.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 30 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

empresas Consorcio Licitaciones
<p>Foto: José Montenegro</p>

Foto: José Montenegro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Embajador de EEUU: “Si el ministro Muñoz nos demuestra que va a ser un buen socio para nosotros, existe la posibilidad de que recupere su visa”
2
Empresas

Tras reducir plantilla de Movistar Chile, Millicom revisa y renegocia todos los contratos con proveedores
3
Regiones

Maitencillo no para: nuevas mejoras en servicios básicos y conectividad están acelerando el auge inmobiliario y comercial
4
Empresas

Plan de Descontaminación del Lago Villarrica: el Ministerio del Medio Ambiente reingresa el decreto que lo aprueba a Contraloría
5
Empresas

Escala conflicto entre Municipalidad de San Bernardo y sociedad ligada a controlador de Carozzi
6
Empresas

Consorcio anglochileno acusa anomalías en licitación de tecnología para sistema RED que ganó firma ligada a Sonda
7
Economía y Política

Puente Alto, Maipú y Santiago concentran los beneficios de DFL-2 a la vivienda
8
Mercados

Se viene el cambio de mando en PwC: los nombres que podrían suceder a Renzo Corona
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete