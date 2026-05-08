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Grupo alemán pone en venta edificio de oficinas y placa comercial del complejo hotel W

Se trata del proyecto mixto Isidora 3000, que considera la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos, dejando fuera el hotel y las unidades residenciales.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Domingo 10 de mayo de 2026 a las 18:40 hrs.

Laura Guzmán
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

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