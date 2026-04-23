Trump ordena disparar y matar a cualquier embarcación que intente poner minas en Ormuz

Además de la advertencia a las lanchas iraníes, el mandatario informó que triplicará la actividad de “barreminas” en la zona. El petróleo sube en torno 1% con el Brent operando en US$ 102,6.

Las tensiones continúan escalando en el estrecho de Ormuz, a pesar de la tregua indefinida vigente entre Estados Unidos e Irán. La mañana de este jueves, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas, luego de que Irán atacara a tres buques en la jornada del miércoles.

“He ordenado a la Armada de Estados Unidos que dispare y mate a cualquier embarcación, por pequeñas que sean (¡sus buques navales están TODOS, los 159, en el fondo del mar!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación", escribió el mandatario en Truth Social, en un advertencia dirigida, principalmente, a las lanchas que circulan en torno a la vía marítima.

"Adicionalmente, nuestros 'barreminas' están despejando el estrecho en este momento. Por la presente ordeno que esa actividad continúe, pero a un nivel triplicado", informó el mandatario.

La declaración del líder republicano llega poco antes de que se cumplan dos meses de la guerra y en un momento de estacamiento total de las negociaciones entre Washington y Teherán. La jornada previa Washington afirmó que esperan una propuesta iraní para avanzar en el diálogo, mientras que la nación persa acusa violaciones al alto al fuego, marco en el que no ven viable retomar los contacto.

Esta jornada, eso sí, tendrá lugar en la capital estadounidense la segunda ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, quienes protagonizan otro frente del conflicto en Medio Oriente.

En este contexto, la mañana de este jueves el petróleo sube en torno a 1%, de manera que el Brent opera en US$102,6 y el WTI en US$ 93,86.