SMU vuelve al mercado local tras casi dos años y recauda US$ 90 millones con un bono para optimizar su perfil financiero
Las colocaciones de bonos corporativos han aumentado con fuerza en el curso del año. A principios de abril las tasas soberanas en UF comenzaron a hundirse por la guerra en Medio Oriente, pero este mes han vuelto a recuperar sus niveles previos.
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La matriz de empresas como Unimarc, Alvi y Mayorista 10 volvió después de casi dos años al mercado de renta fija local, con el objetivo de mejorar su perfil de vencimientos de deuda.
SMU colocó el bono serie AX a una tasa de interés promedio de 3,35% en la sesión de este miércoles, a través de un remate holandés y con la participación de las divisiones de banca corporativa de Santander y Bci.
Este resultado está muy debajo de la tasa de inscripción de 3,65% y representa un diferencial (spread) de aproximadamente 110 puntos base (pb) sobre la tasa soberana de referencia, menos que los 124 pb de mediados de 2024, en la anterior colocación de SMU.
Los fondos se destinarán íntegramente a refinanciar pasivos, según informó SMU en la presentación de un roadshow a potenciales inversionistas. La compañía enfrenta este año un vencimiento de deuda por $ 38 mil millones, principalmente compuesta de préstamos bancarios, y en 2027 tiene prevista la expiración de $ 51 mil millones en bonos.
La nueva deuda es tipo bullet; vale decir, devolvería todo el capital en 2032, su fecha de vencimiento, aunque tiene la opción de prepagar en 2029. La nota crediticia del nuevo título es AA-, otorgada tanto por Feller Rate como por Moody's-ICR.
Las colocaciones de bonos corporativos han aumentado con fuerza en el curso del año, mientras que los spreads se han comprimido a mínimos, en un contexto de oferta restringida por la escasez de emisores.
A principios de abril las soberanas en UF comenzaron a hundirse, ya que inversionistas temerosos de la guerra en Medio Oriente y sus consecuencias inflacionarias se lanzaron a buscar refugio. Pero desde el incio de mayo, a medida que se profundizan las negociaciones de paz, las tasas vuelto a recuperar sus niveles previos.
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