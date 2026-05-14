Grupo inmobiliario ligado a la familia Hites coloca bono por más de US$ 50 millones
Nialem debutó en el mercado de deuda con una colocación por UF 1,25 millones, impulsada por una fuerte demanda institucional de fondos mutuos y seguros.
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En plena esquina de Nueva York con La Bolsa, a pasos de lo que hasta hace poco fue el centro bursátil chileno, Nialem tiene uno de sus activos más emblemáticos: el Edificio Ariztía.
La ubicación resulta simbólica para el grupo inmobiliario Nialem, ligado a la familia Hites Moscovich -la misma que controla la multitienda-, que este jueves debutó en el mercado de capitales con su primer bono en la Bolsa de Santiago, por hasta UF 1.250.000, equivalente a cerca de unos US$ 50 millones.
La operación fue a un plazo de siete años, con tres años de gracia y una tasa cupón de 3,30% anual en UF, aunque la colocación terminó cerrándose con una tasa en UF+3,6%.
Los recursos estarán destinados al refinanciamiento de pasivos, en una estrategia enfocada en eficientar la deuda y reducir costos financieros.
Con una demanda que terminó superando las expectativas iniciales para los ofertantes. -la emisión había sido pensada originalmente por UF 1 millón- el interés institucional llevó a ampliar el monto en UF 250 mil adicionales.
La compañía inició el 4 de mayo un roadshow con inversionistas, que se extendió hasta el 6 de mayo e incluyó una reunión ampliada, para presentar una emisión clasificada en AA- por Feller Rate y Humphreys.
Bci Finanzas Corporativas y Link Capital actuaron como estructuradores financieros de la operación.
El debut de Nialem se da en medio de un renovado apetito por la renta fija corporativa chilena, donde los principales inversionistas fueron los fondos mutuos y las compañías de seguro.
Apetito por deuda
Las AFP retomaron con fuerza las compras de renta fija tras despejarse el riesgo político asociado a nuevos retiros previsionales y luego de la reforma de pensiones, mientras que fondos mutuos y aseguradoras han aprovechado los últimos meses de mayor inflación para aumentar exposición a deuda en UF.
Desde el mercado señalan que el perfil de Nialem ayudó a sostener el interés por la emisión.
La compañía fue fundada por Isaac Hites y actualmente es presidida por Enrique Bone. En su directorio también participan Andrés y Jaime Hites Moscovich, hijos del fundador. La firma suma más de 27 años en el negocio de rentas inmobiliarias, con presencia en Chile y Estados Unidos, y una cartera distribuida entre locales comerciales, stripcenters, centros comerciales vecinales, oficinas, activos industriales y renta internacional.
Con un modelo enfocado en adquirir y mantener activos para renta, más que en desarrollar proyectos para venta, un esquema que suele ser seguido de cerca por inversionistas institucionales.
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