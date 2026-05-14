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¿Pasó el susto? Se moderan expectativas de inflación para los próximos 12 meses en el mercado financiero

La Encuesta de Operadores Financieros (EOF) elaborada por el Banco Central mostró que las expectativas de aquí a 12 meses pasaron desde 4% a 3,4%,

Por: Rossana Lucero

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 08:57 hrs.

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<p>¿Pasó el susto? Se moderan expectativas de inflación para los próximos 12 meses en el mercado financiero</p>

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