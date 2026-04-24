Dólar cae tras señales de que el jefe de la diplomacia iraní viajará a Pakistán para retomar diálogo con EEUU

Más tarde surgieron reportes de que Trump enviará a sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner al país sede de las negociaciones de paz, lo que ayudó a despejar parcialmente las dudas sobre los objetivos del viaje de Araghchi.

El presunto retorno de Irán a la mesa negociadora con Estados Unidos está alentando a los inversionistas a vender dólares en la sesión de este viernes, aunque la cautela de los traders del mercado energético fija un límite a la depreciación del billete verde.

La paridad dólar-peso caía $ 4,2 hasta los $ 894,5 al mediodía en el mercado local, cerca de sus mínimos de la sesión en el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El dollar index bajaba 0,2%, en línea con las tasas cortas estadounidenses, y el cobre Comex retrocedía 0,7%, al moderar una caída más profunda, para transar a US$ 6,1 por libra. El petróleo Brent revirtió sus alzas tempranas y cotizaba estable en niveles de US$ 105 por barril.

Las tasas cortas de EEUU sufrían presión bajista adicional por la noticia de que el Departamento de Justicia abandonará su investigación criminal contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, lo que podría allanar el camino para la confirmación del nominado de la Casa Blanca, Kevin Warsh, quien se espera abogue por una política flexible.

Esperanzas de diálogo

"Estaré iniciando una gira a una hora oportuna por Islamabad, Muscat y Moscú. El objetivo de mis visitas es coordinarme estrechamente con nuestros socios en asuntos bilaterales y consultar sobre los acontecimientos regionales. Nuestros vecinos son nuestra prioridad", dijo a través de X el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

La agencia de noticias iraní IRNA informó que llegaría en la tarde de este viernes a Islamabad, capital de Pakistán y sede de las negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar este mes con la delegación estadounidense.

Araghchi arribará con una "delegación pequeña" para preparar una "segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad", según dijo un funcionario pakistaní al Financial Times.

Luego surgieron reportes de que Donald Trump enviará a sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán para retomar las conversaciones, lo que ayudó a despejar parcialmente las dudas sobre los objetivos del viaje de Araghchi.

Bloqueo sobre bloqueo

En la tarde del jueves, el anuncio de Trump de que se extenderá en tres semanas la tregua entre Israel y el Líbano no había logrado aliviar los precios de la energía.

La paridad dólar-peso venía de cerrar con una fuerte alza, por el decepcionante estado de estancamiento en el que se encontraban la diplomacia entre EEUU e Irán, mientras el conficto se dirige a cumplir ocho semanas.

El estrecho de Ormuz ha permanecido bloqueado por ambas partes, pues Teherán intenta remecer la economía global como método de presión, y Washington busca impedir que el régimen persa cobre peajes y exporte sus hidrocarburos.

Más tarde este jueves surgió la noticia de que Mohammed Bagher Ghalibaf renunció a su posición en el equipo negociador de Irán por la injerencia de la Guardia Revolucionaria, según una cadena de noticias israelí, lo que puso de manifiesto el quiebre entre las facciones internas de la república islámica, al que Trump ya se había referido.