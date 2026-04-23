Dólar abre con leve subida mientras no avanzan negociaciones entre EEUU e Irán para destrabar el estrecho de Ormuz

El tipo de cambio cerró a la baja este jueves, siendo el peso chileno una de las pocas divisas emergentes que se apreciaron, en momentos en que el cobre Comex alcanzaba los US$ 6,2 por libra.

El dólar abrió al alza este jueves en Chile, en momentos en que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto se encuentran un punto muerto, y el bloqueo del estrecho de Ormuz hace temer consecuencias aún más negativas para la economía global.

La divisa subía $ 1,6 hasta los $ 891,3 en las primeras transacciones, según datos de Bloomberg. Un indicador del dólar global se fortalecía marginalmente y el cobre Comex retrocedía 0,9% a US$ 6,13 por libra, mientras el petróleo Brent se estabilizaba un poco más arriba de US$ 100 el barril.

Trump está esperando que Irán acceda a entregar sus inventarios de uranio altamente enriquecido, según dijo a la prensa este miércoles la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. EEUU inició la guerra a fines de febrero bajo el argumento de que dicho material podría ser enriquecido aún más, hasta llegar al grado apto para la confección de una bomba atomíca.

Mientras, Washington sigue manteniendo un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, habiendo interceptado efectivamente algunas naves, situación que representa el mayor obstáculo para proseguir con las negociaciones, según afirmó Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán.

Si bien hubo algo de optimismo por la noticia de que Trump extendió la tregua con Irán hasta lograr un acuerdo, la víspera estuvo marcada por reportes de que lanchas de guerra iraníes dispararon contra buques que cruzaban el estrecho, y el anuncio de Teherán señalando que detuvo a dos barcos para conducirlos a sus aguas territoriales por "poner en peligro la seguridad marítima".

En medio de estas noticias, el tipo de cambio cerró a la baja. No sólo eso: el peso chileno fue una de las pocas divisas emergentes que se apreciaron, y ocurrió en paralelo con un fuerte salto del cobre Comex hasta los US$ 6,2 por libra.

"Los precios del cobre se han recuperado rápidamente, volviendo a los máximos alcanzados a principios de este año. Desde una perspectiva general, este movimiento refleja un cambio generalizado en la confianza que también ha impulsado a las acciones estadounidenses de vuelta a niveles récord, principalmente las expuestas a la expansión de la infraestructura de Inteligencia Artificial", escribió el head de Next Generation Research en Julius Baer, Casten Menke.

"La disrupción que se genera a partir de la situación en Ormuz también ha pasado a ser el centro de atención del mercado de cobre. Medio Oriente es un importante exportador de ácido sulfúrico, que resulta crucial para un tipo específico de procesamiento de cobre que representa más del 15% de la producción de las minas. Las preocupaciones sobre la escasez se han visto amplificadas por el anuncio de China de que detendrá las exportaciones a partir de mayo para conservar los suministros nacionales", agregó.