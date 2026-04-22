Dólar cotiza a la baja cerca de $ 890 a medida que el cobre sube fuerte después de que Trump anuncia una extensión de la tregua con Irán

El cobre Comex repuntaba 1,8% para cotizar a US$ 6,18 por libra, dándole un soporte al peso, en momentos en que el petróleo Brent superaba los US$ 100 por barril y un indicador del dólar global se apreciaba marginalmente.

El dólar caía este miércoles, después de que Donald Trump anunciara una extensión indefinida de la tregua con Irán, aunque el entusiasmo de los traders se está viendo desafiado por el hecho de que Teherán sigue dificultando el paso por el estrecho de Ormuz.

La divisa bajaba $ 4,8 a $ 890,2 antes del mediodía en el mercado local. El peso chileno lideraba los retornos entre las divisas emergentes, lo que, en todo caso, viene tras sufrir el mayor golpe en la jornada previa, según los datos de Bloomberg.

El cobre Comex repuntaba 1,8% para cotizar a US$ 6,18 por libra, dándole un soporte al peso, en momentos en que el petróleo Brent superaba los US$ 100 por barril y un indicador del dólar global se apreciaba marginalmente.

Trump dijo este martes, posterior al cierre de los mercados en Chile y Estados Unidos, que no habrá un plazo límite para este miércoles, como había señalado anteriormente, sino que la actual tregua con Irán seguirá vigente hasta que concluyan las negociaciones de paz.

El mandatario sostuvo en su red Truth Social que esto fue a petición del primer ministro pakistaní. En concreto, Shehbaz Sharif le pidió que suspenda el ataque previsto contra Irán "hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada". Trump habló de fragmentación dentro del régimen persa.

Sin embargo, noticias posteriores fueron desalentadoras para los entusiastas de una pronta resolución del conflicto. Y es que Teherán se adjudicó la detención de dos buques comerciales en el estrecho de Ormuz, a los que condujo a sus aguas territoriales por "poner en peligro la seguridad marítima". La prensa iraní se refirió más tarde a un ataque -sin detención- a un tercer barco.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo en conversación con su homólogo italiano que la situación en Ormuz es "un resultado directo del rompimiento de las leyes" por parte de Washington.

Mientras sigue imponiendo un bloqueo naval a los puertos iraníes, EEUU ha estado incrementando su presencia en Medio Oriente. Camino a la región se encuentra el portaviones USS George HW Bush, cuya llegada marcaría el mayor despliegue naval desde la guerra de Irak en 2003, según el Financial Times.