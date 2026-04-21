Trump reitera que espera un "gran acuerdo" con Irán en medio de la incertidumbre sobre las conversaciones de paz
Sin embargo, dijo que no espera extender el alto el fuego que expira este miércoles.
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes nuevamente optimista respecto a las conversaciones de paz con Irán, que se espera que tengan lugar esta semana.
“Vamos a conseguir un gran trato... no tienen otra opción”, declaró en una entrevista en el programa “Squawk Box” de CNBC, cuando se le preguntó qué esperaba que resultara de una segunda ronda de negociaciones con Teherán.
“Hemos destruido su armada, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido a sus líderes”, agregó el mandatario republicano.
Eso sí, afirmó que no espera extender el alto el fuego que expira el miércoles. “Bueno, no quiero hacer eso”, señaló.
Sin embargo, el ministro de Información de Pakistán dijo que Islamabad no había recibido una "respuesta formal" de Irán sobre si asistiría a las conversaciones.
Se espera que el vicepresidente JD Vance y altos funcionarios estadounidenses partan pronto de Washington para mantener conversaciones en Pakistán. Sin embargo, Irán aún no ha confirmado su asistencia.
El alto al fuego entre EEUU e Irán, mediado por Pakistán y acordado a principios de este mes, expiraba a las 4:50 a. m. hora local del miércoles en Pakistán. Tarar instó a Irán a que comunicara su decisión de asistir a las conversaciones antes de la fecha límite, calificándola de crucial.
Fuerzas estadounidenses abordaron un buque petrolero en la región del Indo-Pacífico durante la noche, mientras Washington intensifica su persecución de los buques vinculados a Irán.
Los precios del petróleo bajaron ligeramente y las bolsas mundiales subieron.
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