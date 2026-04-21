Bolsa chilena abre al alza en línea con Wall Street luego se que Trump se muestra optimista sobre un acuerdo con Irán

Se espera que más tarde este martes, o bien a primera hora de mañana miércoles, una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance entable nuevas conversaciones con la parte iraní, cuya participación todavía no se ha confirmado.

Las plazas bursátiles de Santiago y Nueva York subían este martes, en un contexto de cauto optimismo por la intención manifiesta de Donald Trump de llegar a un acuerdo con Irán para resolver un conflicto bélico que pasa por su octava semana.

En la apertura de la plaza chilena, el S&P IPSA subía 0,2% a 11.363,40 puntos. En cuanto a Wall Street, el Dow Jones crecía 0,5%, el S&P 500 ganaba 0,1% y el Dow Jones operaba plano. En Europa, eso sí, los índices caían ligeramente, mientras que en la jornada asiática terminaron con ganancias.

El petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 95 por barril. Hablando sobre las negociaciones con Irán, Trump dijo a CNBC que "vamos a terminar con un gran acuerdo", por lo que no sería necesario extender la tregua que tiene fecha de expiración mañana miércoles en la tarde.

Se espera que más tarde este martes, o bien a primera hora de mañana miércoles, una delegación encabezada por el vicepresidente JD Vance entable nuevas conversaciones con la parte iraní, cuya participación todavía no se ha confirmado.

También en las ganancias de Wall Street colaboraban las buenas previsiones United Health Group (8,2%), tras presentar sus resultados, y el anuncio de Amazon (1,7%) de que invertirá US$ 5 mil millones adicionales en Anthropic, a lo que se sumarían US$ 20 mil millones más adelante.

En el plano macroeconómico, las ventas minoristas de marzo en EEUU subieron por encima de los pronósticos, en parte impulsadas por la mayor facturación de las estaciones de bencina, lo que hizo subir las tasas cortas.

También el mercado está atento a la audiencia que tendrá Kevin Warsh, el nominado de la Casa Blanca para presidir la Reserva Federal, frente al Senado estadounidense en los próximos minutos. Trump dijo que estaría decepcionado si Warsh no procede a recortar las tasas de inmediato.