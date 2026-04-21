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Kevin Warsh, nominado de Trump a la Fed, plantea un nuevo marco en el central para abordar la inflación

En una audiencia ante el Comité Bancario del Senado, el ejecutivo banquero dijo que vendrá un cambio de régimen en la conducción de la política del ente emisor y descartó referirse a si Trump perdió las elecciones de 2020.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 11:44 hrs.

FED Estados Unidos Reserva Federal Trump economía internacional
<p>Kevin Warsh, nominado de Trump a la Fed, plantea un nuevo marco en el central para abordar la inflación</p>

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