Dos buques portacontenedores fueron atacados en el estrecho de Ormuz luego que Trump extiende el cese al fuego

El crudo Brent se acercaba a los US$ 100 por barril tras las noticias de los ataques a los buques.

La Armada británica informó que dos buques portacontenedores fueron atacados cerca del estrecho de Ormuz, en los últimos incidentes tras los tiroteos del fin de semana que aumentaron la tensión en esta vía marítima vital y paralizaron prácticamente el tráfico marítimo. El crudo Brent se acercaba a los US$ 100 por barril tras las noticias de los ataques a los buques.

Una embarcación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán se acercó a un buque portacontenedores a unas 15 millas náuticas de la costa de Omán y abrió fuego, causando graves daños al puente de mando, según un comunicado de la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). Otro buque de carga reportó haber sido atacado a 8 millas náuticas de Irán. La agencia no identificó ninguna de las embarcaciones.

Por su parte, la armada iraní anunció la incautación de dos buques mercantes y su escolta hasta sus aguas territoriales. Según un comunicado de la armada de la Guardia Revolucionaria, los buques, identificados como MSC Francesca y Epaminodes, fueron detenidos por "poner en peligro la seguridad marítima". Las autoridades marítimas británicas no confirmaron la incautación por parte de Irán.

Estos incidentes demuestran el alto riesgo de transitar por el punto estratégico energético más importante del mundo, incluso cuando el presidente estadounidense Donald Trump extendió indefinidamente el alto el fuego con Irán justo antes de su vencimiento. Trump mantuvo el bloqueo naval a los buques iraníes después de que las conversaciones de paz previstas entre ambas partes no se concretaran.

Irán ha declarado que mantendrá su control sobre el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo, y el martes el estrecho permaneció prácticamente vacío de tráfico comercial. Sin embargo, según la empresa de inteligencia de datos Vortexa, algunos petroleros iraníes han zarpado y superado la barrera estadounidense en los últimos días.

A media mañana en Londres, los futuros del crudo Brent ganaban un 0,7%, a US$ 99,21 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subían un 0,7%, a US$ 90,26. Ambos referenciales sumaron cerca de un 3% el martes.

Trump señaló anteriormente que, sin el bloqueo, "nunca podrá haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que destruyamos el resto de su país, incluidos sus líderes!". La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que había indicios de que Estados Unidos está dispuesto a romper el bloqueo, citando al enviado de Teherán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani. No proporcionó más detalles.

La UKMTO informó el sábado que lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria Islámica se acercaron a un petrolero frente a la costa de Omán antes de abrir fuego contra él. Posteriormente, un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyectil desconocido en un incidente separado, según informó el UKMTO más tarde.

Tras un periodo de caos después de que Irán anunciara el viernes la apertura del estrecho de Ormuz, se desató una carrera entre los buques para salir del golfo Pérsico. Muchos de estos barcos dieron media vuelta horas después de que Irán cerrara el estrecho el sábado, tras el anuncio de Trump de que el bloqueo naval estadounidense se mantendría.