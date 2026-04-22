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Dos buques portacontenedores fueron atacados en el estrecho de Ormuz luego que Trump extiende el cese al fuego

El crudo Brent se acercaba a los US$ 100 por barril tras las noticias de los ataques a los buques.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 06:11 hrs.

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<p>Los últimos incidentes demuestran el alto riesgo de transitar por el punto estratégico energético más importante del mundo. (Foto: Reuters)</p>

Los últimos incidentes demuestran el alto riesgo de transitar por el punto estratégico energético más importante del mundo. (Foto: Reuters)

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