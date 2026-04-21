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Dólar abre con leve alza tras ventas minoristas de EEUU y más cerca de plazo límite para un acuerdo con Irán

También los traders están atentos a la audiencia de Kevin Warsh, el candidato nominado por Trump para presidir la Reserva Federal, frente al Senado estadounidense a las 10:00 horas de Chile.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 08:34 hrs.

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<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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