Dólar abre con leve alza tras ventas minoristas de EEUU y más cerca de plazo límite para un acuerdo con Irán

También los traders están atentos a la audiencia de Kevin Warsh, el candidato nominado por Trump para presidir la Reserva Federal, frente al Senado estadounidense a las 10:00 horas de Chile.

El dólar abrió levemente al alza este martes, tras datos de consumo más sólidos de lo esperado en Estados Unidos, y mientras se espera algún anuncio relacionado con las negociaciones de paz para Medio Oriente, ya sea un acuerdo efectivo o la postergación del fatal plazo límite fijado por Donald Trump.

La divisa estadounidense abrió a $ 885,2 en el mercado chileno, lo que representa una subida de $ 1,8 si se compara con el cierre del lunes en las pantallas de Bloomberg, tras comenzar la semana al alza.

El dollar index subía 0,1% y el cobre Comex ganaba 0,2% en los mercados internacionales. Las ventas minoristas de marzo fueron más sólidas de lo esperado en EEUU, elevando las tasas de interés de corto plazo en dólares. El petróleo Brent se estabilizaba en US$ 95 por barril.

¿Otra ronda?

Trump dijo este martes que espera lograr un "gran acuerdo" con Irán, más que extender la actual tregua de dos semanas, cuya expiración, según aclaró este lunes, está prevista para mañana "miércoles por la tarde, hora de Washington". También afirmó que el vicepresidente JD Vance está listo para partir a Pakistán para una segunda de negociaciones, y amenazó con retomar las operaciones militares si no se logra un acuerdo.

"Si bien aún no se ha confirmado, se espera que los negociadores iraníes viajen a Pakistán para entablar conversaciones de paz con EEUU más tarde este martes o a primera hora de mañana miércoles. Por el momento, el mercado parece dispuesto a mantener una postura favorable al riesgo, ante la expectativa de que el alto el fuego se prorrogue, como mínimo", escribió el head global de mercados en ING, Chris Turner.

También los traders están atentos a la audiencia de Kevin Warsh, el candidato nominado por Trump para presidir la Reserva Federal, frente al Senado estadounidense a las 10:00 horas de Chile.

"Dado que los precios del petróleo y las expectativas de inflación a corto plazo se encuentran altos en este momento, cualquier comentario de Warsh que genere caídas de tasas swap a corto plazo y tasas reales tendrá un efecto negativo sobre el dólar. Sin embargo, dudamos que los movimientos sean importantes", planteó Turner.

Esto último, debido a que el senador republicano Thom Tillis ha manifestado que seguirá impidiendo que la nominación de Warsh pase a votación plenaria en el Senado, a menos que el Departamento de Justicia retire su investigación sobre el proyecto de reconstrucción de la Fed que pone bajo escrutinio la gestión de Jerome Powell, el actual presidente del banco central.