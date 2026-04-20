Dólar supera los $ 880 por repunte de tensiones en Medio Oriente luego de que EEUU toma control de buque iraní

Con cuatro semanas consecutivas a la baja, el tipo de cambio había quedado el viernes a un paso de borrar todas las alzas posteriores al inicio de la guerra. Este lunes, los precios del petróleo daban la revancha.

La semana partió con demanda de dólares, pues no surgió ningún anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para resolver la guerra y, en cambio, Teherán restauró el bloqueo del estrecho de Ormuz y Washington tomó control de un carguero iraní. Así, la tensión aumenta a dos días de que expire la actual tregua entre ambos países.

El dólar-peso subía $ 3,6 a $ 881,4 antes del mediodía de este lunes. La paridad había quedado el viernes a un paso de borrar todas las alzas posteriores al inicio de la guerra, con cuatro semanas consecutivas a la baja.

El petróleo subía 5,3% a US$ 95,2 por barril, ante renovadas preocupaciones sobre el suministro energético. Un indicador del dólar global, en todo caso, borró sus alzas previas de la sesión, y el cobre Comex retrocedía 0,9% a US$ 6,12 por libra, lo que es una baja menos pronunciada si se compara con los primeros trades de la jornada occidental.

"El dólar global se ha visto respaldado por la nueva incertidumbre en torno al conflicto de Medio Oriente, que ha frenado el reciente optimismo sobre una mayor distensión y la reapertura del estrecho de Ormuz. Las tensiones entre EEUU e Irán se recrudecieron este fin de semana, después de que la Armada estadounidense disparara contra un buque de carga con bandera iraní en el golfo de Omán y lo abordara. Se trata de la primera incautación desde que se impuso el bloqueo de EEUU en el estrecho", repasó el analista sénior de divisas en MUFG, Lee Hardman.

A esto se sumó la noticia de que la Guardia Revolucionaria de Irán disparó contra varios buques comerciales en el estrecho, ya que la república islámica volvió a imponer un "control estricto", tras anunciar el viernes que lo había reabierto.

Donald Trump endureció su postura este lunes, al afirmar que es "muy poco probable" una extensión de la actual tregua con el Estado persa, cuya expiración, aclaró, está prevista para la tarde del miércoles. También sostuvo que el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz seguirá vigente hasta que se logre un acuerdo, e informó que el vicepresidente JD Vance arribará este lunes a Pakistán para retomar las conversaciones con la república islámica.

Teherán dio a conocer previamente que no ha tomado una decisión sobre hacerse parte de estas conversaciones. Reportes señalan que las autoridades iraníes está molestas por la continuación del bloqueo naval de EEUU, entre otros asuntos.

"En nuestra opinión, los inversionistas todavía se inclinan por una resolución diplomática a corto plazo. Una extensión del alto al fuego parece probable, con negociaciones que continúan en paralelo. Sin embargo, el estrecho de Ormuz ha permanecido efectivamente cerrado desde el inicio del conflicto y se está utilizando como una herramienta de negociación clave; si el bloqueo persiste durante varias semanas, el impacto económico se volvería más pronunciado", publicaron estrategas de BBVA.

"El dólar-peso ha cerrado la mayor parte de la brecha a medida que el petróleo caía y los precios del cobre saltaban a nuevos máximos, con el rango entre $ 860 y $ 870 probablemente convirtiéndose en un área de mayor resistencia", dijeron a propósito del tipo de cambio chileno.