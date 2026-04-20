Las publicaciones de Trump durante la guerra han transformado el trading del petróleo: los operadores no sacan los ojos de sus comentarios

Los participantes del mercado petrolero ahora deben monitorear un flujo constante de información proveniente de las redes sociales, incluyendo la de Trump. (Foto: Reuters)

El jefe de commodities del fondo de cobertura Citadel afirma que los operadores tienen dificultades para adaptarse a la volatilidad provocada por los frecuentes mensajes del presidente.

El jefe de commodities de Citadel declaró que las publicaciones de Donald Trump en redes sociales durante la guerra con Irán han transformado el comportamiento de los mercados petroleros, dejando a los operadores con dificultades para adaptarse a la volatilidad generada por los frecuentes mensajes del presidente estadounidense.

Sebastian Barrack, quien ha contribuido a convertir el fondo de cobertura de Ken Griffin en uno de los operadores de energía más influyentes del mundo, declaró en la Cumbre Global de Materias Primas del Financial Times que tenía una pantalla dedicada exclusivamente a monitorear las publicaciones del presidente en redes sociales.

Los primeros días del conflicto en Oriente Medio se caracterizaron por grandes fluctuaciones de precios, ya que el mercado luchaba por procesar la magnitud de la disrupción, explicó, con movimientos a menudo provocados por los mensajes en línea del presidente.

“La volatilidad en el petróleo y el gas aumentó aproximadamente un 300% durante las primeras semanas posteriores al evento. Es una víctima enorme de una valoración errónea en cuanto a la velocidad y la magnitud de los movimientos del mercado”, dijo Barrack.

Barrack añadió que las crisis energéticas anteriores habían estado dominadas por los esfuerzos de los operadores por rastrear los flujos físicos, pero ahora los participantes del mercado petrolero debían monitorear un flujo constante de información proveniente de las redes sociales, incluyendo la de Trump.

"Hay que entender que el mercado se mueve en función de esta información", dijo Barrack, y agregó que los operadores también debían tener en cuenta "que quizás no se haya analizado a fondo".

Contacto estrecho con operadores

El ejecutivo afirmó que la administración Trump estaba en estrecho contacto con los operadores para intentar determinar el impacto del conflicto en los mercados. "Han hecho un trabajo fenomenal al comprender la situación y mantenerse en contacto con todas las personas relevantes del sector", dijo. "Comprenden muy bien la mecánica del mercado. La administración es la que dispone de más información que nadie en esta sala".

Sin embargo, señaló que la Casa Blanca había confiado demasiado en su capacidad para calmar los precios mediante la liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU, el suministro de escoltas navales para los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz y el respaldo de los seguros marítimos. "Eso fue una decisión poco meditada", concluyó.

Los precios del petróleo se dispararon hasta casi US$ 120 el barril a principios de marzo después de que Irán respondiera a los ataques estadounidenses e israelíes intentando cerrar el estrecho de Ormuz, paralizando prácticamente el tráfico marítimo a través de un punto estratégico por donde transita el 20% de la producción mundial de crudo.

Desde entonces, las publicaciones de Trump en redes sociales o sus comentarios en entrevistas han provocado grandes fluctuaciones en los mercados energéticos. Los precios del crudo se desplomaron el 23 de marzo después de que el presidente elogiara las conversaciones "productivas" con Irán en una publicación en Truth Social. Dos semanas antes, Trump provocó otra venta masiva de energía al afirmar que la guerra estaba "completa".

Barrack también afirmó que los operadores de petróleo y gas "no supieron evaluar adecuadamente" el riesgo de una importante disrupción del mercado como consecuencia del estallido de la guerra en Oriente Medio.

El conflicto "era un riesgo potencial muy previsible", con una probabilidad de entre el 50% y el 70% de ocurrir en algún momento de este año, añadió.

Antes de la guerra, Citadel había tenido dificultades para encontrar áreas en las que contara con información que le proporcionara una ventaja comercial, aunque indicó que la empresa había apostado por el aumento de los precios de los "destilados" de petróleo, que incluyen diésel, combustible para aviones y gasóleo para calefacción.

“En realidad, no creemos que se pudiera haber obtenido mucha ventaja informativa fuera de estar directamente involucrado en la administración”, dijo Barrack. “Era más bien un entorno de apuestas informales. El mercado ya había valorado bien esas probabilidades […]. Conocíamos a mucha gente en el sector que decidió apostar”, añadió, pero señaló que “los resultados han sido increíblemente variados”.

Cuando comenzó el conflicto en Irán, Barrack explicó que su equipo se había sumergido en una “investigación exhaustiva” para elaborar un modelo integral de cómo se verían afectadas la oferta y la demanda de energía en todas las regiones del mundo, de modo que pudieran aprovechar cualquier oportunidad comercial. “Se abren y se cierran con una rapidez asombrosa porque los mercados son muy reactivos”, afirmó.