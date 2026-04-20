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Las publicaciones de Trump durante la guerra han transformado el trading del petróleo: los operadores no sacan los ojos de sus comentarios

El jefe de commodities del fondo de cobertura Citadel afirma que los operadores tienen dificultades para adaptarse a la volatilidad provocada por los frecuentes mensajes del presidente.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 20 de abril de 2026 a las 13:26 hrs.

<p>Los participantes del mercado petrolero ahora deben monitorear un flujo constante de información proveniente de las redes sociales, incluyendo la de Trump. (Foto: Reuters)</p>

Los participantes del mercado petrolero ahora deben monitorear un flujo constante de información proveniente de las redes sociales, incluyendo la de Trump. (Foto: Reuters)

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