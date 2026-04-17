Dólar abre a la baja cerca de $ 880 mientras crecen las esperanzas de un pronto acuerdo entre Irán y EEUU

El dollar index caía 0,2% hasta los 98 puntos, en línea con las tasas de interés estadounidenses, mientras el petróleo Brent retrocedía 3,7% a US$ 95,7 por barril. Eso sí, los precios del cobre disminuían ligeramente.

Las ventas de dólares están regresando este viernes, pues los agentes del mercado han encontrado razones para confiar en que más temprano que tarde se resolvería la guerra de Irán, atentos a las eventuales negociaciones de este fin de semana.

El dólar-peso bajaba $ 6 hasta $ 881,8 en la apertura, tras cerrar con una leve alza. El dollar index caía 0,2% hasta los 98 puntos, en línea con las tasas de interés estadounidenses, mientras el petróleo Brent retrocedía 3,7% a US$ 95,7 por barril. Eso sí, los precios del cobre disminuían ligeramente.

Los inversionistas de todo el mundo esperan ver una segunda ronda de conversaciones diplomáticas en los próximos dos días, expectativa en la que Donald Trump ha contribuido, con declaraciones como "estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con Irán".

El anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el Líbano también ha estimulado el apetito por riesgo, pues el fin de la operación militar israelí contra Hezbolá es considerado como un factor clave para que Teherán y Washington logren un acuerdo.

"Los trades movidos por la distensión están predominando, lo que ha permitido que tanto el cobre como el peso chileno se recuperen. Sin embargo, dudamos que el dólar-peso vuelva de nuevo a presionar los $ 850. Si bien el entorno externo puede beneficiar a los mercados emergentes este año, creemos que el cobre podría llevar al dólar-peso a $ 950 a finales del ejercicio", publicó este viernes el head global de mercados en ING, Chris Turner, en su reporte Latam FX Talking.

"El alza de los precios de la energía perjudicará la posición externa de Chile, y los productores de cobre del país enfrentan dificultades (y precios más altos) en relación con el ácido sulfúrico usado en el proceso de lixiviación, pues China ha prohibido las exportaciones de este material. También creemos que se enfrentarán a una mayor competencia cuando se reanude la producción en Malasia a fin de año, pudiendo hacer que el cobre baje de US$ 5 la libra", argumentó.