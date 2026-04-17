IPSA abre al alza sobre 11.500 puntos en línea con bolsas mundiales luego que Irán declara abierto el estrecho de Ormuz
En gran medida el índice chileno viene respaldado por Latam, una acción sensible a los precios de la energía y con fuerte incidencia en el selectivo. Claro que SQM-B presionaba en sentido contrario, después del significativo avance de la víspera que propició el ascenso del IPSA a nuevos máximos.
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Los mercados bursátiles celebraban este viernes el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure la tregua del Líbano, noticia que tumbó los precios del petróleo y reforzó la percepción de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos van bien encaminadas para resolver la guerra.
El S&P IPSA chileno subía 0,2% hasta los 11.504,09, en gran medida respaldado por Latam (4,8%), una acción altamente sensible a los precios de la energía y con fuerte incidencia en el selectivo. Claro que SQM-B (-5,4%) presionaba en sentido contrario, después del significativo avance de la víspera que propició el ascenso del IPSA a máximos desde principios de febrero.
"En línea con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi.
En la apertura de Wall Street, el Dow Jones crecía 1,4%, el Nasdaq avanzaba 1% y el S&P 500 ganaba 0,8%. Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx 50 saltaba 2% y el FTSE 100 de Londres trepaba 0,6%. Las bolsas asiáticas cerraron a la baja, previo a que se conociera el anuncio.
El petróleo Brent se hundía 10,1% a US$ 89,3 por barril, pues en ningún momento del conflicto se había visto un anuncio tan categórico sobre la reapertura de Ormuz. Por tratarse de una importante arteria del comercio energético global, su bloqueo ha generado especial preocupación en los mercados.
Donald Trump hizo más tarde su propio anuncio sobre la reapertura en su red Truth Social. También sostuvo que "el bloqueo naval se mantendrá en plena vigencia y efecto, únicamente en lo que respecta a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán esté completamente concluida. Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya se han negociado".
Los mercados llevan días incorporando en los precios un escenario de resolución de la guerra que estalló a finales de febrero, y prevén que este fin de semana se dedique a una segunda ronda de conversaciones diplomáticas de alto nivel. La situación de Ormuz, el programa nuclear iraní y las sanciones que pesan sobre la república islámica estarían entre los principales temas a discutir.
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