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IPSA abre al alza sobre 11.500 puntos en línea con bolsas mundiales luego que Irán declara abierto el estrecho de Ormuz

En gran medida el índice chileno viene respaldado por Latam, una acción sensible a los precios de la energía y con fuerte incidencia en el selectivo. Claro que SQM-B presionaba en sentido contrario, después del significativo avance de la víspera que propició el ascenso del IPSA a nuevos máximos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 09:41 hrs.

IPSA Wall Street Acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales mercado bursatil Bolsa chilena Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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