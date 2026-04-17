Irán anuncia que abre "completamente" el paso de buques por el estrecho de Ormuz durante alto el fuego en Líbano y Trump les da las gracias
El precio de referencia internacional del crudo Brent se desplomaba más de un 10%, hasta los US$ 89,3 por barril, tras la declaración iraní.
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El ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró el viernes que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto" al tráfico marítimo comercial durante el alto el fuego en Líbano.
Abbas Araghchi afirmó en un comunicado en redes sociales que el estrecho permanecerá abierto "durante el resto del alto el fuego". El jueves se acordó un alto el fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá. Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego de dos semanas, que finaliza la próxima semana.
"Tras el anuncio del alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los barcos comerciales por el Estrecho de Ormuz durante el resto del período del alto el fuego. Este tráfico deberá realizarse en la ruta coordinada y previamente anunciada por la Organización Marítima y de Puertos de la República Islámica de Irán", dijo Araghchi en su cuenta en X.
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró el anuncio de Irán sobre la "apertura total" del estrecho de Ormuz. "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡GRACIAS!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Muy pocos buques comerciales han navegado por el estrecho desde el inicio de la guerra, ante la preocupación de que Irán pudiera atacar la navegación.
Irán ya había declarado que exigiría a los buques obtener permiso de la Guardia Revolucionaria iraní y pagar una tasa para transitar por el estrecho, y la semana pasada suspendió el paso de petroleros en respuesta a los ataques israelíes contra Líbano.
Estados Unidos mantiene su propio bloqueo a los buques que entran y salen de los puertos iraníes.
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