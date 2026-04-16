Bolsa chilena retoma alzas y el IPSA supera los 11.400 puntos mientras Wall Street se toma un descanso de sus máximos históricos
El índice local veía un claro respaldo de SQM en estos primeros negocios de la jornada, después de que a mitad de semana pausara el rally que surgió por expectativas de diplomacia en Medio Oriente.
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La bolsa chilena retomaba su escalada este jueves, gracias al buen ánimo que en general ha prevalecido en los mercados financieros, previo a lo que sería una nueva ronda de negociaciones diplomáticas en Medio Oriente.
El S&P IPSA subía 0,9% a 11.413,68 puntos, con un visible respaldo de SQM-B (5,2%) en estos primeros negocios de la jornada, después de que a mitad de semana el principal índice de la Bolsa de Santiago se tomara un respiro de un fuerte rally.
Wall Street, que viene de cerrar en máximos históricos, ahora se calmaba: el Nasdaq caía 0,5%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano. En Europa, el contienntal Euro Stoxx 50 crecía 0,2% y el FTSE 100 de Londres avanzaba 0,6%.
Al cierre de Asia, el japonés Nikkei saltó 2,4%, el hongkonés Hang Seng subió 1,7% y el CSI 300 de China continental ganó 1,1%. El PIB chino creció 5% en el primer trimestre, dos décimas sobre lo esperado, aunque muy influido por el sector industrial, en desmedro del consumo interno.
El petróleo Brent ganaba algo de terreno sobre US$ 95 por barril, niveles que se han convertido en el nuevo punto de equilibrio antes de que ocurran avances efectivos en las negociaciones.
Los inversionistas esperan ver este fin de semana una segunda ronda diplomática principalmente mediada por Pakistán. Según medios de prensa, tanto Estados Unidos como Irán están considerando extender en dos semanas la tregua que actualmente tiene fecha de expiración el 22 de abril.
Las principales materias que se estarían discutiendo incluyen el tránsito por el estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y las sanciones económicas que pesan sobre la república islámica. También se ha visto un esfuerzo por parte de las autoridades de Israel y el Líbano para cesar las hostilidades que tienen a Hezbolá en el centro del conflicto.
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