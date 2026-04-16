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Bolsa chilena retoma alzas y el IPSA supera los 11.400 puntos mientras Wall Street se toma un descanso de sus máximos históricos

El índice local veía un claro respaldo de SQM en estos primeros negocios de la jornada, después de que a mitad de semana pausara el rally que surgió por expectativas de diplomacia en Medio Oriente.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 10:17 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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