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Trump informa que Israel y Líbano pactaron alto al fuego de 10 días

La pausa de las agresiones comenzará hoy a las 17:00 horas. "He tenido el honor de resolver nueve guerras y esta será a décima", indicó el Presidente de Estados Unidos.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 12:17 hrs.

guerra Israel Trump Líbano Francisca Guerrero
<p>Trump informa que Israel y Líbano pactaron alto al fuego de 10 días</p>

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