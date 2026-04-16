Trump informa que Israel y Líbano pactaron alto al fuego de 10 días

La pausa de las agresiones comenzará hoy a las 17:00 horas. "He tenido el honor de resolver nueve guerras y esta será a décima", indicó el Presidente de Estados Unidos.

Este jueves, a través de Truth Social, el Presidente de Estados Unidos anunció que Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días para seguir negociando una paz más duradera.

"Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado Presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi (Benjamín) Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 p. m. (hora del este)", escribió el mandatario republicano.

El martes líderes negociadores de las naciones que pactaron se reunieron por primera vez buscando una salida al conflicto que, al menos de facto, no formó parte de la tregua que antes habían acordado Estados Unidos e Irán, a pesar de que mediadores de Pakistán y la propia República Islámica aseguraban que sí lo era.

"He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado (Marco) Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin' Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera", destacó Trump, quien además se vanaglorió de haber "tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".