Alto al fuego muestra su fragilidad con ataques al Líbano y el continuo cierre del estrecho de Ormuz

En el primer día de tregua quedaron en evidencia las divergencias entre las partes. Israel atacó el Líbano asegurando que el alto al fuego no lo incluía, mientras que Irán sigue limitando el paso por la vía marítima.

160 bombas lanzadas en 10 minutos desde Israel al Líbano este miércoles fueron la primera muestra de fragilidad del alto al fuego de dos semanas que se había pactado apenas 12 horas antes.

Las agresiones de Tel Aviv, que dejaron a 254 víctimas fatales, llevaron -según agencias estatales iraníes- al cierre del estrecho de Ormuz a buques petroleros por parte de la República Islámica, la cual tampoco se apegó del todo a lo acordado.

Por la mañana tanto Kuwait como Arabia Saudita denunciaban la intercepción de drones provinientes de Irán, el cual, además, nunca llegó a reabrir del todo la vía marítima. De acuerdo a S&P Global Market Intelligence el miércoles pasaron apenas cuatro buques, la cifra más baja en lo que va de abril y todavía muy lejana al centenar de barcos que transitaban previo a la guerra.

El estrecho

Ante los hechos, quedaron en evidencia las divergencias, partiendo, justamente, por las relativas al estrecho.

Por la parte iraní, el mismo martes su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que el tránsito “será posible mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán”.

Así, este miércoles The Wall Street Journal reportaba que la República Islámica comunicó a los mediadores que limitaría el número de barcos que cruzan por el paso en cuestión a alrededor de una docena al día y que cobraría peajes. Adicionalmente, el medio estadounidense indicó que Irán transmitió por radio VHF marítima que los barcos que no contaran con permiso de la Armada de la Guardia Revolucionaria para cruzar corrían el riesgo de ser destruidos.

Sin embargo, consultada al respecto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que Trump plantea que el alto al fuego exige un “libre” paso por la vía marítima y citó las palabras expresadas por el mandatario la jornada previa: “Apertura completa, inmediata y segura”, subrayando que aquello “debe tomarse al pie de la letra”.

Leavitt, además, aseguró que se ha “observado un aumento del tráfico” por el estrecho, desmintiendo a las agencias israelíes y medios estadounidenses que reportaban lo contrario.

“El alto el fuego es el comienzo del fin de la fase actual del conflicto, pero sería prematuro tratarlo como un resultado consolidado”, indicó el investigador del International Crisis Group, Ali Vaez.

El Líbano

Contrapuestas también resultan las posturas sobre el Líbano. “Estados Unidos debe elegir: alto al fuego o continuar la guerra a través de Israel. No pueden ser las dos”, señaló Araghchi en X este miércoles. “El mundo observa la masacre en el Líbano (...) el mundo está mirando si actuará de acuerdo con sus compromisos”, agregó. Su post incluía una imagen de la publicación que realizó el martes -tras el anuncio del cese de hostilidades- el mediador y primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, donde éste precisaba que lo pactado por Irán y EEUU era “junto a sus aliados” y que el alto al fuego “incluye al Líbano”.

Sin embargo, tras las agresiones a sus vecinos del norte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró todo lo contrario: “El alto al fuego no incluye al Líbano”. Más tarde, en declaraciones a PBS, el Presidente estadounidense, Donald Trump, lo secundó, asegurando que los ataques perpetrados por los israelíes “son parte del acuerdo. Todo el mundo lo sabe”.

Otros desencuentros entre los protagonistas quedaron expuestos este miércoles. Uno de ellos sobre el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, mientras Trump aseguraba que EEUU colaborará para quitarlo del país, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, consideró aquello como una violación al acuerdo, calificando esa actividad como un “derecho” de su país.

Por otra parte, aunque Irán ha manifestado que una paz duradera requiere el levantamiento de sanciones en contra de su economía y comercio, el mandatario estadounidense anunció que evalúa gravar con tarifas de 50% a los países que le vendan armas a la República Islámica.

La negociación

De acuerdo al director del proyecto de Irán en International Crisis Group, Ali Vaez, los hechos muestran que “el alto el fuego es el comienzo del fin de la fase actual del conflicto, pero sería prematuro tratarlo como un resultado consolidado”. En ese marco, explica a DF que “demasiadas cosas siguen sin estar claras, sobre todo, qué fue exactamente lo que se prometió a Irán. Hasta que el alto el fuego se implemente plenamente, existe más en el papel que en la práctica”.

Así, las negociaciones del viernes en Islamabad podrían despejar muchas dudas.

A dicha instancia asistirá, por la parte estadounidense, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, junto al enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del Presidente, Jared Kushner. En tanto, ha trascendido que por el lado iraní acudirá a la capital pakistaní Mohammad Bagher Ghalibaf.