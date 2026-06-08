Con préstamos a Copeval, constructoras e Hites: fondo de deuda privada de BTG supera tamaño de US$ 50 millones en tres meses

La estrategia del vehículo se centra en financiamientos a compañías que necesiten recursos para crecer su negocio o refinanciar préstamos. Busca alcanzar los $ 100 mil millones en activos en 2026.

Ajena a los ruidos que han afectado a esta clase de activos en Estados Unidos, la deuda privada chilena sigue consolidándose entre los inversionistas locales.

Una de las más recientes gestoras en apostar por el segmento fue BTG Pactual, que lanzó a comienzos de marzo el fondo “Crédito Privado”. Desde su estreno, el vehículo ya supera los US$ 50 millones en inversiones, con una cartera de préstamos directos a empresas locales.

“La estrategia supone realizar financiamientos oportunísticos a buenas compañías que necesiten recursos para crecer su negocio o refinanciar préstamos entre otros”, explicó a DF el head de activos alternativos de BTG, José Miguel Correa.

Y, a diferencia de sus otros fondos de deuda privada -enfocados a facturas y otros instrumentos-, Correa detalló que “es el único que tenemos actualmente con mandato amplio y flexible y que opera exclusivamente en mercados privados”.

Seis industrias

El fondo mantendrá una cartera variopinta, con más de seis industrias representadas en el portafolio, destacó el ejecutivo de BTG.

Si bien evitó referirse a los financiados, datos alojados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) revelaron las inversiones del fondo al primer trimestre.

Como principal deudor aparece la desarrolladora de proyectos de ingeniería Global ICE, con un préstamo por $ 4.887 millones.

Le sigue la comercializadora de insumos para la agroindustria Copeval, con $ 4 mil millones. Cerrando el podio se asoma Hites, retailer que posee un crédito privado por $ 3.474 millones con el fondo.

Dentro de la cartera también se encuentran préstamos a la comercializadora de repuestos J Rieros ($ 2.500 millones), Inmobiliaria el Refugio ($ 1.792 millones), Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. ($ 2.884 millones), y el proveedor de soluciones tecnológicas para transporte público Busmatick, con un financiamiento por $ 1.100 millones.

Los financiamientos fluctúan entre los $ 1.500 millones y $ 10 mil millones y plazos desde seis meses a cinco años, “con garantías que seamos capaces de estructurar de manera eficiente”, apuntó Correa.

En cuanto a retornos, el fondo persigue un spread de 700 puntos base sobre la tasa de interés promedio. Así, el desempeño del fondo “se ha traducido en retornos mensuales de 0,88% y 0,93% en abril y mayo para la serie A, que es para clientes que aportan hasta $ 100 millones”, apuntó Correa.

Mejores expectativas

De cara al mediano plazo, Correa afirmó que “hemos visto un incremento sustancial en las solicitudes de crédito que nos llegan en los últimos seis a 12 meses”.

“Lo anterior, se da en un contexto donde han mejorado las expectativas para la realización de negocios e inversiones”, apuntó.

Asimismo, el ejecutivo de BTG añadió que “hemos aumentado la penetración en ciertas verticales de negocio donde antes no participábamos, lo cual ha hecho aumentar el tubo de negocios”.

En esta línea, aseguró sondear oportunidades en financiamiento automotriz, sector inmobiliario, transporte público y privado, servicios y retail, entre otros.

“En base al pipeline de negocios actual, creemos que podemos llegar a los $ 100 mil millones en activos este año”, proyectó.