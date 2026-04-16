Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Dólar abre plano en medio de la espera antes de nueva ronda de negociaciones diplomáticas entre Irán y EEUU

En otras noticias, China reportó un crecimiento del PIB de 5% en el primer trimestre, dos décimas sobre la estimación de consenso de los analistas, variación estuvo muy influida por la actividad industrial.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 08:35 hrs.

dólar dólar hoy tipo de cambio divisas mercados locales mercados internacionales mercado cambiario peso chileno Benjamín Pescio
<p>Dólar abre plano en medio de la espera antes de nueva ronda de negociaciones diplomáticas entre Irán y EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast lanza primeras 15 medidas de proyecto emblemático con foco reactivador y pide al Congreso tramitarlo con “urgencia”
2
Empresas

La silenciosa reforma que se teje en Fonasa: nuevo director crea un consejo y define un plan de eficiencia financiera
3
Empresas

La nueva jugada de Latam: cabinas premium en aviones de menor tamaño para abrir nuevas rutas de largo alcance
4
Mercados

Bernardo Matte tras salida del directorio de Bicecorp: "No me estoy jubilando"
5
Empresas

La ingeniera francesa Marie Agathe Porte aterriza en el directorio de CCU
6
Economía y Política

Otra señal de la caída de los ahorros del Fisco: deuda neta del Estado cierra el 2025 en su nivel más alto desde 1990
7
Empresas

Gonzalo Bofill llama a los privados a entrar de lleno en la discusión pública: "No hay mayor soberbia que pensar que el desempeño de las empresas puede desvincularse del destino del país"
8
Mercados

Nuevo ajuste bajo Trivelli: LarrainVial unirá AGF Activos con firma de mercados privados Activa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete