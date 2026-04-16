Dólar abre plano en medio de la espera antes de nueva ronda de negociaciones diplomáticas entre Irán y EEUU

En otras noticias, China reportó un crecimiento del PIB de 5% en el primer trimestre, dos décimas sobre la estimación de consenso de los analistas, variación estuvo muy influida por la actividad industrial.

El dólar arrancó estable la sesión de este jueves, atento a las conversaciones de alto nivel que se verían en los próximos días para resolver la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El tipo de cambio abrió sin cambios a $ 886,3 en las pantallas de Bloomberg, tras cerrar plano a mitad de semana. Mirando hacia afuera, el dollar index subía 0,2%, el cobre Comex bajaba 0,2% y el petróleo Brent ganaba 0,8%.

La calma se prolonga en momentos en que los inversionistas esperan ver este fin de semana un regreso de las conversaciones diplomáticas entre EEUU e Irán, principalmente mediadas por Pakistán.

Según han reportado medios de prensa, las partes están considerando extender en dos semanas la tregua que actualmente tiene fecha de expiración el 22 de abril. Las principales materias que se estarían discutiendo incluyen el tránsito por el estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y las sanciones económicas que pesan sobre la república islámica.

También se ha visto un esfuerzo por parte de las autoridades de Israel y el Líbano para cesar las hostilidades que tienen a Hezbolá en el centro del conflicto. Asunto que estaría presente a su vez en las tratativas de Washington con Teherán.

La primera ronda de negociaciones fue conducida por el vicepresidente estadounidense JD Vance el pasado fin de semana, sin que se lograra un acuerdo.

En otras noticias, China reportó un crecimiento del PIB de 5% en el primer trimestre, dos décimas sobre la estimación de consenso de los analistas. La variación estuvo muy influida por la actividad industrial, mientras el consumo interno continúa dando muestras de debilidad.