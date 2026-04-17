Trump anunció tregua entre Israel y el Líbano y posible negociación con Irán el fin de semana
El mandatario señaló que los iraníes accedieron a entregar el uranio.
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La tarde de este jueves, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “quizás durante el fin de semana” podrían reanudarse las conversaciones con Irán en Islamabad, para buscar un acuerdo duradero.
“Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo”, añadió Trump, señalando la posibilidad de que no se requiera extender la tregua que expira el próximo martes. Su optimismo se basa en que los iraníes “han accedido a devolvernos el polvo nuclear”, dijo, haciendo referencia al uranio enriquecido.
“Creo que estamos en una negociación muy exitosa en este momento, y creo que si se concreta, se anunciará muy pronto”, agregó.
Más temprano, en Truth Social, Trump anunció que Israel y el Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días para seguir negociando.
“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado Presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi (Benjamín) Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 pm”, escribió el mandatario republicano.
El martes, líderes negociadores de las naciones involucradas se reunieron por primera vez en busca de una salida al conflicto. Este, en los hechos, no formó parte de la tregua acordada previamente entre EEUU e Irán, dado que Tel Aviv atacó a sus vecinos del norte, pese a que Pakistán, como mediador, y los iraníes aseguraban que el cese de hostilidades aplicaba a toda la región.
Ante la negociación con el Líbano, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que lo primero es “el desarme de Hezbolá; y, en segundo lugar, un acuerdo de paz sostenible”.
Mientras el primer ministro libanés, Nawaf Salam, le dio la bienvenida a la tregua, el grupo paramilitar señaló: “Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir al enemigo israelí ninguna libertad de movimiento”.
Sin embargo, Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus posiciones en el sur libanés.
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